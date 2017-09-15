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Сегодня, 15 сентября, в Латвии заканчивается официальный купальный сезон. На официальных пляжах больше не будет находиться спасатели, а Инспекция здравоохранения прекращает мониторинг качества воды.

В минувшем купальном сезоне в Латвии официальными были признаны 56 пляжей, где регулярно на проверку брались пробы воды и проверялось соблюдение требований содержания и гигиены.

В прошедшем сезоне 21 пляж и яхтенный причал в Латвии получили Голубой флаг, подтверждающий, что вода в этих местах отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.