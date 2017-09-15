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Налоговую реформу, чтобы она дала желаемый результат, надо было готовить года три, сказал консультант по финансовым и юридическим вопросам, член правления Латвийской ассоциации налоговых консультантов Айнис Даболс.

"Я присутствовал на встрече с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, и она говорила, что дольше тянуть нельзя, потому что впереди выборы. Кроме того, по ее словам, существует ряд требований Еврокомиссии и другие причины, по которым нужно все успеть в этом году. Возможно, она и права. Но если бы разработка реформы была более тщательной, то и эффект был бы лучше", - уверен Даболс.

По его мнению, готовить налоговую реформу следовало гораздо дольше.

"Политикам легко говорить, мол, введем сейчас новые порядки, а там посмотрим, как пойдет. А мне не хотелось бы, чтобы в 2020 году СГД сообщила мне, что я за 2018-й что-то остался должен. Кто будет за меня тогда выплачивать налоговую задолженность? Премьер?", - говорит налоговый консультант.

Он считает, что было бы правильно ввести переходный период, в течение которого к бизнесу не применялись санкции в полной мере в случае разногласий с СГД. Но поскольку переходный период не предусмотрен, и предприятия, и частных лиц могут ожидать неприятные сюрпризы и штрафы.

"По новой системе может сложиться ситуация, что вы как физлицо не заплатили целиком подоходный налог с населения. В нынешней системе вы могли подать декларацию с чеками на оправданные расходы и получить от государства часть уплаченного налога обратно. В новой системе вполне может оказаться, что вы сами еще должны доплатить что-то в бюджет. Вы можете летом 2019 года, когда придет последний срок подачи деклараций за 2018 год, внезапно обнаружить, что должны государству приличную для рядового сотрудника сумму. Если вы тщательно планируете семейный бюджет, это окажется очень неприятным сюрпризом", - приводит пример Даболс.