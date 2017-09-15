Общество |

Статистическое агентство Eurostat назвало самые счастливые города Европы, пишет британское издание Independent.

Как сообщается, отбор происходил по ряду критериев: число довольных жизнью в городе, общественными местами, здравоохранением, экологией и образованием.

По количеству довольных жизнью самым счастливым городом была названа столица Литвы Вильнюс. Больше всего довольны общественными местами жители австрийской Вены, экологией — в Люксембурге, здравоохранением — в нидерландском Амстердаме, образованием — в ирландском Дублине.

Жизнью в Риге довольны 89% ее жителей, общественными местами — 77%, чистотой города — 81%, здравоохранением — 45%, образованием — 62%.