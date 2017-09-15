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Рига попала в список самых счастливых городов Европы (+ОПРОС) (14)

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Общество | 15 сентября 2017 года, 08:37

Статистическое агентство Eurostat назвало самые счастливые города Европы, пишет британское издание Independent.

Как сообщается, отбор происходил по ряду критериев: число довольных жизнью в городе, общественными местами, здравоохранением, экологией и образованием.

По количеству довольных жизнью самым счастливым городом была названа столица Литвы Вильнюс. Больше всего довольны общественными местами жители австрийской Вены, экологией — в Люксембурге, здравоохранением — в нидерландском Амстердаме, образованием — в ирландском Дублине.

Жизнью в Риге довольны 89% ее жителей, общественными местами — 77%, чистотой города — 81%, здравоохранением — 45%, образованием — 62%.

Комментарии 14
алекс59 минут назад
Можно подумать.что статистические агенства в ЕС честные и неподкупные.Закупите у Европы водородных троллейбусов на миллионы,3 км путей постройте за 100 млн.включая трамваи,на Сканстес получите 100 млн почти,зашлите откат обратно и Рига скоро будет опять ,,Маленьким Парижем,,на бумаге с бесконечно счастливыми жителями.Только что то веселых лиц в городе не наблюдается.
А как их увидишь-в Сейм и Думу не приглашают.
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что изменилось за месяц?1 час назад
Недавно совсем другое о том же писали и нас на какое-то предпоследнее место ставили.
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Sedna1 час назад
Звиздец.... :((
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