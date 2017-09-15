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В разгаре грибного сезона все любители собирательства активно делятся своими находками в соцсетях. Исключением не стала и экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая на своей странице Facebook опубликовала фото огромного боровика. Об этом сообщает портал Skaties.lv.

"Сегодня нашла боровик в Иванде", - написала Вике-Фрейберга на своей странице.

Гриб на изображении по размеру больше, чем горшок с цветком. Тысячи пользователей соцсети разделили радость находки экс-главы страны, предлагая ей заявиться на рекорд Гиннесса.

Источник: skaties.lv