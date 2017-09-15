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Соцсети: боровик Вике-Фрейберги - в Книгу рекордов Гиннесса! (2)

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Общество | 15 сентября 2017 года, 09:50

В разгаре грибного сезона все любители собирательства активно делятся своими находками в соцсетях. Исключением не стала и экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая на своей странице Facebook опубликовала фото огромного боровика. Об этом сообщает портал Skaties.lv.

"Сегодня нашла боровик в Иванде", - написала Вике-Фрейберга на своей странице.

Гриб на изображении по размеру больше, чем горшок с цветком. Тысячи пользователей соцсети разделили радость находки экс-главы страны, предлагая ей заявиться на рекорд Гиннесса.

Источник: skaties.lv

Комментарии 2
алекс9 минут назад
Большой боровик,теплые связанные носочки,шарфик.мемуары,внуки-вот чем надо заниматься в 80 то лет,а не места элитные себе на кладбище выбивать и латвийский бюджет потрошить,думая как возить свое бренное тело на крутой тачке под охраной.
или старушка так накосячила по жизни,что ей кругом уже снайперы мерещаться?
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чел2 минуты назад
"...Тысячи пользователей соцсети разделили радость находки экс-главы страны,..."
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....а остальные сотни тысяч, обложили эту старую сволочь трёхэтажным матом.
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