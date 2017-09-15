Соцсети: боровик Вике-Фрейберги - в Книгу рекордов Гиннесса! (2)
Общество | 15 сентября 2017 года, 09:50
В разгаре грибного сезона все любители собирательства активно делятся своими находками в соцсетях. Исключением не стала и экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая на своей странице Facebook опубликовала фото огромного боровика. Об этом сообщает портал Skaties.lv.
"Сегодня нашла боровик в Иванде", - написала Вике-Фрейберга на своей странице.
Гриб на изображении по размеру больше, чем горшок с цветком. Тысячи пользователей соцсети разделили радость находки экс-главы страны, предлагая ей заявиться на рекорд Гиннесса.
Источник: skaties.lv
или старушка так накосячила по жизни,что ей кругом уже снайперы мерещаться?
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....а остальные сотни тысяч, обложили эту старую сволочь трёхэтажным матом.