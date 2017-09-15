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Сегодня ожидаются сильные дожди, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Дожди ожидаются с 9 часов утра до 21 часа вечера. Объем осадков может составить 15 миллиметров.

Согласно последним прогнозам "Global Forecast System", в ночь на понедельник и в понедельник, 18 сентября, в восточной части Латвии опять ожидаются сильные дожди, которые принесут 30-60 миллиметров осадков, что близко к месячной норме.

Вместе с тем прогнозы о направлении движения дождевых облаков и интенсивности осадков пока неясные, и есть надежда, что они пройдут стороной.

Если же реализуется наихудший сценарий, в Восточной Латвии ожидается сильное наводнение, поскольку мокрая земля не способна впитывать воду.