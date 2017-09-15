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Как сообщает на своей странице в Twitter синоптик Янис Траллис, с начала месяца в Лиепае количество осадков уже составило 220% от месячной нормы. С небольшими перерывами дождь будет идти до субботы.

Kopš trešdienas vakara nokrišņu daudzums Liepājā sasniedzis 66 mm, kopš mēneša sākuma - 160 mm jeb 220% no septembra normas. — Jānis Trallis (@meteozinas) 15 сентября 2017 г.

На каждый квадратный метр поверхности пролилось 128 литров воды. Это наибольший показатель для Латвии в этом месяце, отмечают синоптики.

Из-за проливных дождей уровень воды быстрее всего поднимается в реках Курземе, в реках восточной Латвии вода поднимается медленнее, чем раньше, а местами стала даже немного спадать, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Пользователи соцсетей активно делятся своими фотографиями, демонстрирующими погодные условия.

"Лиепая сегодня утром. Сумасшествие. Надо точно планировать маршруты движения", - написал Айгарс Прусис.

"Ветер терзает лиепайский пляж", - написал Ритвар и опубликовал фото плавающего унитаза.

Vēja nedarbi Liepājā, pilnīga iznīcināta tualete pie nūdistu pludmales. pic.twitter.com/sVSizq7mjQ — GuntisK (@Guntis_K_) 14 сентября 2017 г.

"Проказы ветра в Лиепае, разрушен туалет на нудистском пляже", - сообщает Гунтис.