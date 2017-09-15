Закроется через 6 сек. Закрыть рекламу

Лиепаю заливает дождями: на пляже плавают унитазы (1)

фото
Фото: twitter.com

Общество | 15 сентября 2017 года, 10:54

Как сообщает на своей странице в Twitter синоптик Янис Траллис, с начала месяца в Лиепае количество осадков уже составило 220% от месячной нормы. С небольшими перерывами дождь будет идти до субботы.

На каждый квадратный метр поверхности пролилось 128 литров воды. Это наибольший показатель для Латвии в этом месяце, отмечают синоптики.

Из-за проливных дождей уровень воды быстрее всего поднимается в реках Курземе, в реках восточной Латвии вода поднимается медленнее, чем раньше, а местами стала даже немного спадать, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Пользователи соцсетей активно делятся своими фотографиями, демонстрирующими погодные условия.

фото

"Лиепая сегодня утром. Сумасшествие. Надо точно планировать маршруты движения", - написал Айгарс Прусис.

"Ветер терзает лиепайский пляж", - написал Ритвар и опубликовал фото плавающего унитаза.

"Проказы ветра в Лиепае, разрушен туалет на нудистском пляже", - сообщает Гунтис.

Комментарии 1
Anastasia Tide2 часа назад
Roy Tide
Ответить