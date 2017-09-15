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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обнаружило возможную коррупцию в Рижской Восточной больнице. По этому делу на данный момент задержан один человек.

Представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс сообщил, что Минздрав пока ничего комментировать не будет, так как не получил от KNAB официальную информацию.

В апреле 2017 года прокуратура передала в суд Видземского предместья Риги ранее расследовавшееся KNAB уголовное дело, по которому в противоправном принятии благ от пациентов обвинялись шесть медработников этой больницы. Прокуратура считает, что в деле фигурируют 20 эпизодов, и больнице причинен ущерб в размере 12 тыс. евро.

Это уже не первый случай, когда KNAB обращает внимание на больницу. Так, KNAB в приоритетном порядке проверял публично прозвучавшую информацию о возможном использовании служебного положения министром здравоохранения Гунтисом Белевичем, в обход очереди сделавшем операцию в Латвийском онкологическом центре.