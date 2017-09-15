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В Латвии каждый десятый ученик не заканчивает школу, пишет Diena. Отмечается, что больше всего такая тенденция просматривается в профессиональных училищах.

По информации Центрального статистического управления, основные причины, по которым ученики не заканчивают школу - это конфликты в классе, трудности с учебой, тяжелое финансовое положение семьи.

Теперь школам будут доступны деньги на индивидуальную поддержку таких учащихся. До 2022 года самоуправлениям и учебным заведениям на эти цели будет выделено 39,8 млн евро, большую часть этой суммы составляет финансирование из Европейского социального фонда.

По статистике, круг входящих в группу риска школьников намного шире, чем считалось ранее. Мальчики бросают школу в два раза чаще, чем девочки. Причинами они называют то, что начинают работать и им не нравится учиться, девочки чаще называют причиной беременность и проблемы со здоровьем. И у тех, и у других не хватает мотивации учиться, они пропускают уроки, что вызывает трудности с учебой.

Источник: diena.lv