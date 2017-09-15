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Латвийцы пожаловались полиции на подозрительные военные действия (6)

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Общество | 15 сентября 2017 года, 13:20

Полиция безопасности (ПБ) получила от латвийских жителей информацию о возможных подозрительных действиях во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017".

Полученная информация проверяется. Более подробных комментариев ПБ пока не предоставляет.

Директор департамента военно-общественных отношений Министерства обороны Каспарс Галкин сказал, что вблизи латвийской границы не констатировано военной активности соседних государств, которая создавала бы прямую военную угрозу и Национальные вооруженные силы действуют в установленном порядке.

Активная фаза совместных военных учений России и Белоруссии "Запад 2017" началась 14 сентября и продлится до 20 сентября.

По оценке ПБ, активная фаза учений является кульминацией целого комплекса мер и подготовительных работ, которые велись в течение всего этого года.

Комментарии 6
Псковская дивизия.11 минут назад
Боятся надо только недобитоксам,нормальным людям боятся не чего!!!
1
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Базукааа11 минут назад
Я в памперсах уже. Какие дальнейшие указания ?
1
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Майор Кадрошменьше минуты назад
Враги отступили к реке и можно спокойно курить.
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