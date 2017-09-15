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Полиция безопасности (ПБ) получила от латвийских жителей информацию о возможных подозрительных действиях во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017".

Полученная информация проверяется. Более подробных комментариев ПБ пока не предоставляет.

Директор департамента военно-общественных отношений Министерства обороны Каспарс Галкин сказал, что вблизи латвийской границы не констатировано военной активности соседних государств, которая создавала бы прямую военную угрозу и Национальные вооруженные силы действуют в установленном порядке.

Активная фаза совместных военных учений России и Белоруссии "Запад 2017" началась 14 сентября и продлится до 20 сентября.

По оценке ПБ, активная фаза учений является кульминацией целого комплекса мер и подготовительных работ, которые велись в течение всего этого года.