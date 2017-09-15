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В Латвии появилось бутылочное картофельное пиво, на этикетках которого напечатаны цитаты из литературных произведений отечественных авторов. Такую линию напитков под названием #iamintrovert (я интроверт) запустили платформа Latvian Literature и пивоварня Malduguns, сообщает портал Laukos.la.lv.

Идея о создании специальной пивной линии, посвященной латышской литературе, возникла благодаря случайной шутки, которую услышал поэт и по совместительству владелец пивоварни Кришьянис Зельгис.

Источник: laukos.la.lv