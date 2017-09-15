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Стала известна причина смерти Вани Берладина (6)

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Общество | 15 сентября 2017 года, 14:29

Пропавший этим летом в Лиепае пятилетний Ваня Берладин умер от общего переохлаждения организма. Об этом сообщает Госполиция, получившая результаты медицинской экспертизы. Точное время смерти установить пока не удалось.

После того, как следствие ознакомится со всеми материалами криминального процесса, будет назначена комплексная экспертиза, которая сможет дать более детальную информацию произошедшего.

Как сообщалось, пятилетний Ваня вышел из своего дома в Лиепае 1 июля. Тело ребенка в ходе масштабных поисков было обнаружено спустя 10 дней в лесу в Дубени. До сих пор продолжается расследование дела и оцениваются действия всех причастных к этому лиц.

Комментарии 6
Ддддддд1 час назад
Столько крика столько шума было, скорбим помним... А тут статья уже висит пол часа и ни одного коммента... Людишки Лицемерешки...
6
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Если вдуматься48 минут назад
В какой нормальной семье (не чиновника, а обычной) замечают исчезновение ребёнка и заявляют в полиции спустя полтора суток?
Какой чиновник не заявит о пропаже ребёнка спустя час- два?
У какого чиновника ребёнок может вот так просто уйти из дома ранним утром и уехать на автобусе один?
В конце концов хватит винить полицию там, где обычные жители могли бы предотвратить трагедию, в первую очередь семья, следя за ребёнком как подобает, и во вторую -окружающие, воспринимающие как вполне себе обычное дело поездки на автобусах дошколят.
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Veronika Jurkova1 час назад
tak rabotaet polizija esli bi eto bil sin 4inovnika bistro nasli, a tak nikomu net dela do zugogo gorja
3
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