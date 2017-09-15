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Пропавший этим летом в Лиепае пятилетний Ваня Берладин умер от общего переохлаждения организма. Об этом сообщает Госполиция, получившая результаты медицинской экспертизы. Точное время смерти установить пока не удалось.

После того, как следствие ознакомится со всеми материалами криминального процесса, будет назначена комплексная экспертиза, которая сможет дать более детальную информацию произошедшего.

Как сообщалось, пятилетний Ваня вышел из своего дома в Лиепае 1 июля. Тело ребенка в ходе масштабных поисков было обнаружено спустя 10 дней в лесу в Дубени. До сих пор продолжается расследование дела и оцениваются действия всех причастных к этому лиц.