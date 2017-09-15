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Латвийский певец и ведущий Лаурис Рейникс в соцсети Twitter высказал свою позицию относительно русского языка и его роли в латвийском обществе, вызвав острые дискуссии.

"Называть русский языком оккупантов - это не патриотизм, а глупость. Школьники, учите языки! Чем больше, тем лучше. Не ищите подводные камни там, где их нет!", - написал в своем микроблоге Twitter музыкант.

Krievu valodu saukt par okupantu valodu ir nevis patriotisms, bet stulbums. Skolēni, mācieties valodas! Jo vairāk, jo labāk! #ŠoToDzirdēju — Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) 13 сентября 2017 г.

Мнения комментаторов под постом Лауриса разделились. Многие раскритиковали его слова, а другие признали, что русский не только богат и красив, но и помогает находить общий язык во многих странах мира. Кто-то из подписчиков отметил, что в идеале необходимо освоить английский, французский, немецкий, испанский и русский.

Пользователь Ainārs Zēlčs не поддерживает певца.

"Во времена новой истории были два языка, которые принадлежали окупантам - немецкий и русский. Это невозможно отрицать", - подчеркнул пользователь.

Jaunāko laiku vēsturē še ir bijušas 2 okupācijas varu valodas - vācu un krievu. To nav iespējams noliegt. Strādājiet Krievijas labā gudrāk! — Ainārs Zelčs (@Eraksti) 15 сентября 2017 г.

В свою очередь есть и те, кто разделяет точку зрения Рейникса.

"Согласен на 100%", - пишет Александр.

Другая пользовательница соцсети также отмечает, что певец рассуждает верно.

"Лаурис говорит о языках. Чем большим количеством языков владеет человек, тем лучше. В других странах эти знания облегчат общение. Не вижу причины осуждать его", - отмечает odzite.

Lauris runā kā par valodām, jo vairāk, jo labāk un citur pasaulē aizbraucot var sazināties tikai šajā valodā.Neredzu nosodījumu aicinājumam. — odzite (@odzite) 15 сентября 2017 г.

Как известно, певец уже этой осенью отправляется в большой гастрольный тур по Латвии "Я буду думать о тебе". Первый концерт пройдет в Цесисе, затем музыкант с командой отправится в Елгаву, Вентспилс, Резекне, Адажи, Алуксне, Валмиеру, Мадону, Лиепаю, Ригу и Крустпилс.

Фото: Соцсети