Рейникс призвал латвийских школьников учить русский язык (3)
Латвийский певец и ведущий Лаурис Рейникс в соцсети Twitter высказал свою позицию относительно русского языка и его роли в латвийском обществе, вызвав острые дискуссии.
"Называть русский языком оккупантов - это не патриотизм, а глупость. Школьники, учите языки! Чем больше, тем лучше. Не ищите подводные камни там, где их нет!", - написал в своем микроблоге Twitter музыкант.
Krievu valodu saukt par okupantu valodu ir nevis patriotisms, bet stulbums. Skolēni, mācieties valodas! Jo vairāk, jo labāk! #ŠoToDzirdēju— Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) 13 сентября 2017 г.
Мнения комментаторов под постом Лауриса разделились. Многие раскритиковали его слова, а другие признали, что русский не только богат и красив, но и помогает находить общий язык во многих странах мира. Кто-то из подписчиков отметил, что в идеале необходимо освоить английский, французский, немецкий, испанский и русский.
Пользователь Ainārs Zēlčs не поддерживает певца.
"Во времена новой истории были два языка, которые принадлежали окупантам - немецкий и русский. Это невозможно отрицать", - подчеркнул пользователь.
Jaunāko laiku vēsturē še ir bijušas 2 okupācijas varu valodas - vācu un krievu. To nav iespējams noliegt. Strādājiet Krievijas labā gudrāk!— Ainārs Zelčs (@Eraksti) 15 сентября 2017 г.
В свою очередь есть и те, кто разделяет точку зрения Рейникса.
"Согласен на 100%", - пишет Александр.
Piekrītu100%— Александр (@gastrbaiter) 15 сентября 2017 г.
Другая пользовательница соцсети также отмечает, что певец рассуждает верно.
"Лаурис говорит о языках. Чем большим количеством языков владеет человек, тем лучше. В других странах эти знания облегчат общение. Не вижу причины осуждать его", - отмечает odzite.
Lauris runā kā par valodām, jo vairāk, jo labāk un citur pasaulē aizbraucot var sazināties tikai šajā valodā.Neredzu nosodījumu aicinājumam.— odzite (@odzite) 15 сентября 2017 г.
Как известно, певец уже этой осенью отправляется в большой гастрольный тур по Латвии "Я буду думать о тебе". Первый концерт пройдет в Цесисе, затем музыкант с командой отправится в Елгаву, Вентспилс, Резекне, Адажи, Алуксне, Валмиеру, Мадону, Лиепаю, Ригу и Крустпилс.
Фото: Соцсети