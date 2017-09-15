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Управление природоохраны (DAP) получило несколько сообщений от очевидцев о появлении огромного зубра в окрестностях Дагды. Местные сельчане были очень удивлены появлением великана. Об этом пишет портал La.lv.

Фермеры сообщили, что зубр приходил пообщаться с коровами на пастбище, но не подпускал к себе людей, хотя и не боялся их.

Фермер в Берзиньской волости (Дагдский край) заснял на видео зашедшего на территорию хозяйства зубра.

По мнению специалистов природоохраны (DAP), животное забрело на территорию Латвии из заповедной Беловежской пущи в Белоруссии и долго здесь не пробудет. Население призывают проявить толерантность по отношению к гостю - но не помешает и осторожность, если зубр окажется рядом.

"Как любое дикое животное, зубр может стать агрессивным, если почует опасность для себя – поэтому следует при виде его сохранять дистанцию не менее 30 метров и всячески уклоняться от непосредственного контакта", - предупреждает DAP.

Также они отмечают, что не следует и подкармливать лесного гостя, чтобы он не привыкал к месту вблизи человеческого жилья.

Представители местных самоуправлений отмечают, что животное перемещается по окрестным волостям и угрозы никому не создает.

DAP поясняет, что приход различных диких лесных зверей из других стран в Латвию не редкость – это им свойственно делать в поисках сородичей и кормовой базы. Можно прогнозировать, что с ростом популяции зубров в соседних странах они могут начать чаще появляться и в Латвии.

Фото: Twitter