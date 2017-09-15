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Общественный транспорт переходит на зимнее расписание (3)

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Общество | 15 сентября 2017 года, 18:18

Предприятие Rīgas satiksme информирует, что с 23 сентября будут внесены изменения в график курсирования 2, 3, 19, 24, 29, 30, 36, 48, 56 и 58 автобусов.

Меняются следующие расписания:

На выходные дни (с 23.09) – на автобусных маршрутах № 2, 3, 19, 24, 29, 36 и 58;

На рабочие дни (с 25.09) – на автобусных маршрутах № 2, 19, 24, 29, 36, 48, 56 и 58.

Rīgas satiksme просит обратить внимание, что и после окончания летнего сезона автобусный маршрут № 58 будет обслуживаться также по выходным дням.

С 23 сентября 58-й автобус будет курсировать по основному маршруту "Пурвциемс – Вецмилгравис".

Автобус № 3 впредь по выходным дням будет курсировать по основному маршруту "Плявниеки – Даугавгрива", а автобус № 29 – по маршруту "Межциемс – Вецмилгравис".

Автобус № 30, как и прежде, будет курсировать только по рабочим дням.

Фото: Rīgas satiksme

Комментарии 3
Anatolijs Zaharovs12 минут назад
Dina Koteloviča drīz ziema
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Кхе кхе12 минут назад
Вообще-то расписание всех автобусных маршрутов должно быть изменено. Чтобы по расписанию могли ездить автобусы. А так получается что совсем погодные условия не учитываются при составлении расписания для 43-го 10-го 55-го 32-го 4-го и пр. маршрутов.( упоминаю про эти потому что они за границу города выезжают) А разница-то между дорогой в июле и дорогой в феврале - огромная.
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Дима Ланговой30 минут назад
Теперь только в валенках!
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