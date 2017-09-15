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Предприятие Rīgas satiksme информирует, что с 23 сентября будут внесены изменения в график курсирования 2, 3, 19, 24, 29, 30, 36, 48, 56 и 58 автобусов.

Меняются следующие расписания:

На выходные дни (с 23.09) – на автобусных маршрутах № 2, 3, 19, 24, 29, 36 и 58;

На рабочие дни (с 25.09) – на автобусных маршрутах № 2, 19, 24, 29, 36, 48, 56 и 58.

Rīgas satiksme просит обратить внимание, что и после окончания летнего сезона автобусный маршрут № 58 будет обслуживаться также по выходным дням.

С 23 сентября 58-й автобус будет курсировать по основному маршруту "Пурвциемс – Вецмилгравис".

Автобус № 3 впредь по выходным дням будет курсировать по основному маршруту "Плявниеки – Даугавгрива", а автобус № 29 – по маршруту "Межциемс – Вецмилгравис".

Автобус № 30, как и прежде, будет курсировать только по рабочим дням.

Фото: Rīgas satiksme