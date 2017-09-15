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Латвийский сегмент Twitter комментирует данные Министерства образования и науки, согласно которым, в этом году в самой маленькой школе в Латвии учатся восемь школьников, а в самой большой - 1610 воспитанников.

Ситуацию комментирует журналист Янис Зверс.

"В некоторых сельских школах ситуация как после бубонной чумы. В Юмправской средней школе в 10-12-х классах учится 6 (!) человек. Шесть!!", - пишет он.

Dažās lauku skolās situācija, kā pēc buboņu mēra. Jumpravas vsk 10-12. klasē vien 6 (!) audzēkņi. Seši!! Vairāk @TV3zinas pic.twitter.com/7iCEHwqZ7S — Jānis Zvērs (@janiszvers) 15 сентября 2017 г.

Пользователь Эдгар Брейманис отметил, что в 10 и 11-м классах данной школы не учится ни один ученик.

"Уже второй год в Юмправской средней школе эти шесть учеников ходят в 12-й класс. 10 и 11-го классов в этой школе вообще нет", - пишет он.

Jau otro gadu Jumpravā nav vidusskola- šie 6 skolēni visi iet 12. klasē,kuri sākuši pirms domes lēmuma.10.,11. klase šajā skolā vispār nav — Edgars Breimanis (@Sienaazis) 15 сентября 2017 г.

Свое мнение высказывает депутат Сейма от партии "Согласие" Ивар Зариньш.

"Это не бубонная чума, это "история успеха", которая продолжается...", - пишет он.

Tas nav buboņu mēris, tas ir "veiksmes stāsts", kas turpinās... — Ivars Zariņš (@ZarinsI) 15 сентября 2017 г.

Пользователь Refleksijas указывает на необходимость предпринимать срочные действия.

"Срочно повысить все возможные налоги, чтобы можно было содержать средние школы, в которых с 1 по 12-й класс учится менее десяти человек", - пишет он.

Steidzami paaugstināt visus iespējamos nodokļus, lai varētu uzturēt arī vidusskolas, kurās no 1.-12. klasei kopā ir mazāk kā 10 skolēni ! — refleksijas (@refleksijas) 15 сентября 2017 г.

Журналист Латвийского радио Мадара Фридрихсоне допускает, что другие школьники из Юмправы учатся в других школах.

"Было бы интересно узнать, сколько школьников из Юмправы ходят в Огрскую 1-ю среднюю школу, и сколько - в Огрскую гимназию", - пишет она.

Būtu interesanti uzzināt, cik Jumpravas skolēni katru rītu dodas uz Ogres 1. vidusskolu, cik - uz Ogres ģimnāziju. — Madara Fridrihsone (@MFridrihsone) 15 сентября 2017 г.

О том, как происходит образовательный процесс в данной школе, задумался Каспар.

"Ого. Каково это - учиться в школе, в которой в 1-12-м классах учится 25 школьников?", - пишет он.

Wow. Nez, kā ir mācīties skolā, kurā no 1.-12. klasei kopā ir 25 skolnieki? pic.twitter.com/sgrEBctJZ3 — Kaspars_Zn (@Kaspars_Zn) 15 сентября 2017 г.

Рихард Ражинскис указывает на привилегии, которыми обладают ученики данной школы.

"Хорошая частная школа", - пишет он.

Normāla privātskola — Rihards Ražinskis (@rrazinskis) 15 сентября 2017 г.

С ним согласен другой пользователь Каспар.

"По-моему, если в классе два человека, то уровень качества образования должен быть сравнительно высоким. Намного выше, чем в то, где 30 человек", - считает он.

Manuprāt, ja klasē ir divi skolnieki, ... Izglītības kvalītātei jābūt salīdzinoši labai. Daudz labākai, nekā, ja būtu 30... — Kaspars (@Kaspars712) 15 сентября 2017 г.

Пользователь RedWhiteRed пишет о средствах, которые идут на содержание школы.

"Качество, конечно, хорошее - практически занятия с частным учителем. Другое дело - сколько это стоит", - пишет он.

Kvalitāte noteikti ir ļoti laba- tak gandrīz nodarbības ar privātskolotāju... Cita lieta, cik tas maksā. — RedWhiteRed (@RedWhiteRedLV) 15 сентября 2017 г.

Как сообщили в Минобразования, самая маленькая школа – Озолская начальная школа -находится в Валкском крае. В ней учится всего 8 школьников. По девять детей ходят в Приекульскую начальную школу и Лаункалнскую начальную школу.