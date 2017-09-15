Twitter: в некоторых школах Латвии ситуация - как после бубонной чумы
Латвийский сегмент Twitter комментирует данные Министерства образования и науки, согласно которым, в этом году в самой маленькой школе в Латвии учатся восемь школьников, а в самой большой - 1610 воспитанников.
Ситуацию комментирует журналист Янис Зверс.
"В некоторых сельских школах ситуация как после бубонной чумы. В Юмправской средней школе в 10-12-х классах учится 6 (!) человек. Шесть!!", - пишет он.
Dažās lauku skolās situācija, kā pēc buboņu mēra. Jumpravas vsk 10-12. klasē vien 6 (!) audzēkņi. Seši!! Vairāk @TV3zinas pic.twitter.com/7iCEHwqZ7S— Jānis Zvērs (@janiszvers) 15 сентября 2017 г.
Пользователь Эдгар Брейманис отметил, что в 10 и 11-м классах данной школы не учится ни один ученик.
"Уже второй год в Юмправской средней школе эти шесть учеников ходят в 12-й класс. 10 и 11-го классов в этой школе вообще нет", - пишет он.
Jau otro gadu Jumpravā nav vidusskola- šie 6 skolēni visi iet 12. klasē,kuri sākuši pirms domes lēmuma.10.,11. klase šajā skolā vispār nav— Edgars Breimanis (@Sienaazis) 15 сентября 2017 г.
Свое мнение высказывает депутат Сейма от партии "Согласие" Ивар Зариньш.
"Это не бубонная чума, это "история успеха", которая продолжается...", - пишет он.
Tas nav buboņu mēris, tas ir "veiksmes stāsts", kas turpinās...— Ivars Zariņš (@ZarinsI) 15 сентября 2017 г.
Пользователь Refleksijas указывает на необходимость предпринимать срочные действия.
"Срочно повысить все возможные налоги, чтобы можно было содержать средние школы, в которых с 1 по 12-й класс учится менее десяти человек", - пишет он.
Steidzami paaugstināt visus iespējamos nodokļus, lai varētu uzturēt arī vidusskolas, kurās no 1.-12. klasei kopā ir mazāk kā 10 skolēni !— refleksijas (@refleksijas) 15 сентября 2017 г.
Журналист Латвийского радио Мадара Фридрихсоне допускает, что другие школьники из Юмправы учатся в других школах.
"Было бы интересно узнать, сколько школьников из Юмправы ходят в Огрскую 1-ю среднюю школу, и сколько - в Огрскую гимназию", - пишет она.
Būtu interesanti uzzināt, cik Jumpravas skolēni katru rītu dodas uz Ogres 1. vidusskolu, cik - uz Ogres ģimnāziju.— Madara Fridrihsone (@MFridrihsone) 15 сентября 2017 г.
О том, как происходит образовательный процесс в данной школе, задумался Каспар.
"Ого. Каково это - учиться в школе, в которой в 1-12-м классах учится 25 школьников?", - пишет он.
Wow. Nez, kā ir mācīties skolā, kurā no 1.-12. klasei kopā ir 25 skolnieki? pic.twitter.com/sgrEBctJZ3— Kaspars_Zn (@Kaspars_Zn) 15 сентября 2017 г.
Рихард Ражинскис указывает на привилегии, которыми обладают ученики данной школы.
"Хорошая частная школа", - пишет он.
Normāla privātskola— Rihards Ražinskis (@rrazinskis) 15 сентября 2017 г.
С ним согласен другой пользователь Каспар.
"По-моему, если в классе два человека, то уровень качества образования должен быть сравнительно высоким. Намного выше, чем в то, где 30 человек", - считает он.
Manuprāt, ja klasē ir divi skolnieki, ... Izglītības kvalītātei jābūt salīdzinoši labai. Daudz labākai, nekā, ja būtu 30...— Kaspars (@Kaspars712) 15 сентября 2017 г.
Пользователь RedWhiteRed пишет о средствах, которые идут на содержание школы.
"Качество, конечно, хорошее - практически занятия с частным учителем. Другое дело - сколько это стоит", - пишет он.
Kvalitāte noteikti ir ļoti laba- tak gandrīz nodarbības ar privātskolotāju... Cita lieta, cik tas maksā.— RedWhiteRed (@RedWhiteRedLV) 15 сентября 2017 г.
Как сообщили в Минобразования, самая маленькая школа – Озолская начальная школа -находится в Валкском крае. В ней учится всего 8 школьников. По девять детей ходят в Приекульскую начальную школу и Лаункалнскую начальную школу.