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Twitter: в некоторых школах Латвии ситуация - как после бубонной чумы

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Общество | 15 сентября 2017 года, 19:29

Латвийский сегмент Twitter комментирует данные Министерства образования и науки, согласно которым, в этом году в самой маленькой школе в Латвии учатся восемь школьников, а в самой большой - 1610 воспитанников.

Ситуацию комментирует журналист Янис Зверс.

"В некоторых сельских школах ситуация как после бубонной чумы. В Юмправской средней школе в 10-12-х классах учится 6 (!) человек. Шесть!!", - пишет он.

Пользователь Эдгар Брейманис отметил, что в 10 и 11-м классах данной школы не учится ни один ученик.

"Уже второй год в Юмправской средней школе эти шесть учеников ходят в 12-й класс. 10 и 11-го классов в этой школе вообще нет", - пишет он.

Свое мнение высказывает депутат Сейма от партии "Согласие" Ивар Зариньш.

"Это не бубонная чума, это "история успеха", которая продолжается...", - пишет он.

Пользователь Refleksijas указывает на необходимость предпринимать срочные действия.

"Срочно повысить все возможные налоги, чтобы можно было содержать средние школы, в которых с 1 по 12-й класс учится менее десяти человек", - пишет он.

Журналист Латвийского радио Мадара Фридрихсоне допускает, что другие школьники из Юмправы учатся в других школах.

"Было бы интересно узнать, сколько школьников из Юмправы ходят в Огрскую 1-ю среднюю школу, и сколько - в Огрскую гимназию", - пишет она.

О том, как происходит образовательный процесс в данной школе, задумался Каспар.

"Ого. Каково это - учиться в школе, в которой в 1-12-м классах учится 25 школьников?", - пишет он.

Рихард Ражинскис указывает на привилегии, которыми обладают ученики данной школы.

"Хорошая частная школа", - пишет он.

С ним согласен другой пользователь Каспар.

"По-моему, если в классе два человека, то уровень качества образования должен быть сравнительно высоким. Намного выше, чем в то, где 30 человек", - считает он.

Пользователь RedWhiteRed пишет о средствах, которые идут на содержание школы.

"Качество, конечно, хорошее - практически занятия с частным учителем. Другое дело - сколько это стоит", - пишет он.

Как сообщили в Минобразования, самая маленькая школа – Озолская начальная школа -находится в Валкском крае. В ней учится всего 8 школьников. По девять детей ходят в Приекульскую начальную школу и Лаункалнскую начальную школу.

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