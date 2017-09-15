Закроется через 6 сек. Закрыть рекламу

KNAB: В Латвии незаконно присваивают категории знания госязыка (4)

фото

Общество | 15 сентября 2017 года, 20:18

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс о незаконном присвоении категорий знания государственного языка. В деле фигурируют 15 лиц, в том числе работники Государственного центра содержания образования (ГЦСО).

KNAB сообщает, что завело уголовное дело о предположительных преступных деяниях в работе госорганов и против порядка управления. Процесс начат в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной.

Задержаны были сотрудники ГЦСО, которые за материальное вознаграждение помогали получить удостоверения о знании государственного языка людям, которые им не владеют.

Таким образом граждане третьих стран получали право законно находиться в Латвии и других странах ЕС, считает KNAB.

Пять человек признаны подозреваемыми, а десять находятся в статусе лиц, против которых начат уголовный процесс.

Комментарии 4
Пионер1 час назад
Торганули святым.
Ответить
шмулик1 час назад
не законно, на кладбище для вайры место ..ну и для мерса с охраной..
Ответить
Кошмар1 час назад
Как такое могло произойти ПБ??? Проморгали граждан третьих стран? Ну дальше щёлкайте!
Ответить