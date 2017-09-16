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Латвийская федерация пенсионеров (ЛФП) в субботу проведет на площади Стрелниеку в Риге собрание пенсионеров, на котором будет собирать подписи против роста бедности среди жителей старшего поколения и за обеспечение услуг здравоохранения пожилым людям.

Как сообщил председатель ЛФП Андрис Силиньш, собрание пройдет с 12.00 до 13.30, на него приглашены представители 114 членских организаций ЛФП из краев и городов, партнеры ЛФП и государственные должностные лица.

Собрание пройдет под девизом "Человечная и достойная старость". По подсчетам ЛФП, в собрании примут участие примерно 1000 человек.

Правление ЛФП обратилось к самоуправлениям с просьбой поддержать участие краевых и городских делегаций пенсионеров в собрании в Риге.

Фото: Таисия Воронцова