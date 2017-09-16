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В субботу, в Риге состоится открытие Рижского центрального спортивного квартала, расположенного на территории бывшего стадиона Латвийского университета, на улице Кришьяна Барона, 116a.

На праздник приглашаются все рижане, а в его открытии примут участие мэр столицы Нил Ушаков, представители спортивных федераций, учреждений образования и предприятий, участвовавших в строительстве квартала.

В программе праздника предусмотрены разнообразные спортивные мероприятия и музыкальные выступления.

Праздник начнется с концертов латвийских певиц Айи Андреевой, Антры Стафецки и Иевы Сутуговой под музыкальное сопровождение группы Атиса Иевиньша. Также предусмотрены игры с любимыми героями сказок творческого объединения Pasaku nams, выступят группа современного танца PRO X и новая детская рок-группа POP ROK KIDS. В программе также будут шоу уличных гимнастов, показательные выступления велосипедистов, представление воспитанников школы ударных инструментов Анджея Граудса, выступление Микса Дукурса и Юстса. Завершит праздник выступление группы Astro'n'out.

Также в течение дня пройдут различные конкурсы и спортивные мероприятия. Музыкальный и спортивный ритм будут поддерживать ведущие праздника Кетия Шенберга и Томс Гревиньш.

Спортивные и творческие мероприятия будут проходить на каждой площадке Центрального спортивного квартала. На футбольном поле можно будет испытать свои силы в игре с мячом. На одной из многофункциональных площадок пройдет игра по флорболу, а на другой состоятся мероприятия, организованные Рижским дворцом школьников. Также можно будет поиграть в пляжный волейбол. Тем временем на велотрассе пройдут разные показательные выступления на велосипедах, скейтах и BMX.

Во время праздника также состоится открытие площадки латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса. Здесь пройдут также пройдут конкурсы и шоу с элементами акробатики.

Общая площадь Центрального спортивного квартала составляет 4 гектара, из которых 7000 квадратных метров отведено под одну из самых больших детских игровых площадок. Здесь установлены различное оборудование и элементы, рассчитанные на детей двух возрастных групп - дошкольного/младшего школьного возраста (до 7 лет) и для детей в возрасте от 8 лет и старше.

В визуальном оформлении игровой площадки использованы символы и история Риги. Работы по благоустройству игровой площадки по заказу Департамента собственности Рижской думы провело ООО Jūrmalas mežaparki.

На остальной территории Центрального спортивного квартала созданы футбольное поле с беговой дорожкой длиной 280 метров вокруг него, площадка для игры в баскетбол, две многофункциональные площадки, площадка для игры в пляжный волейбол, сектор для прыжков в длину, скейт-парк и велопарк, площадка для уличной гимнастики, трибуны, пункты аренды инвентаря, туалеты и раздевалки. На всей территории установлены система видеонаблюдения и освещение. Территория огорожена восстановленным историческим ограждением.

После открытия Центрального спортивного квартала еще продолжатся работы по озеленению территории. Здесь будут посажены деревья, кусты, растения и сделан газон. В настоящее время проектируется кафе и навесы, где можно будет спрятаться от солнца.

Строительство стадиона и работы по благоустройству территории по заказу Департамента собственности Рижской думы осуществляет предприятие LNK Industries Partnership.

Фото: Dmitrijs Suļžics