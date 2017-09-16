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Две крупные больницы и четыре медицинских центра уличили в приписках, сообщает программа "Личное дело" Русского вещания LTV7.

В распоряжении программы оказались два документа: первый – документ о досудебном расследовании, проведенным Инспекцией здравоохранения. После расследования документ был отправлен в Генеральную прокуратуру. Как указано в документе, Детская клиническая университетская больница необоснованно израсходовала более 14 000 евро из госбюджета на диагностические процедуры.

Тем временем, во втором документе указывается, что Университетская клиническая больница имени Паула Страдиня нанесла ущерб государству в размере более 50 000 евро.

Обе больницы, по мнению Инспекции здравоохранения, делали похожие манипуляции, а именно - требовали от государства средства на оплату дорогостоящих диагностических процедур пациентам, чьи диагнозы не предполагали этого. В частности, больницы проводили томографию или ангиографию – это рентгенологическое исследование сосудов с помощью рентгенконтрастного вещества.

Так, например, в Детской больнице по первоначальному обращению Инспекции были признаны несоответствующими 713 диагнозов на сумму общую сумму более 130 000 евро. Как следует из заключения Инспекции здравоохранения, магнитный резонанс больница проводила по таким диагнозам, как инфекционные болезни, болезни дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, при болезнях нервной системы, а также в рамках обычных плановых проверок здоровья.

Первыми на проблему обратили внимание в Национальной службе здоровья, которая по договору с больницами перечисляет им деньги из госбюджета за проведенные процедуры.

"Национальная служба здоровья, проводя надзор за введеными в базу данными, констатировала, что были прецеденты, когда была сделана томография в случаях, когда специалисты этого делать не рекомендуют. Для проверки эта информация была перенаправлена в Инспекцию здравоохранения", - рассказала руководитель отдела амбулаторных услуг Национальной службы здоровья Лига Гайгала.

Инспекция здравоохранения, в свою очередь, дала больницам время разобраться в ситуации. Через два месяца Детской больнице удалось снизить количество нарушений до 83, таким образом, уменьшив сумму нарушений до 14 780 евро. В самой больнице все обвинения отрицают и утверждают, что ими двигало желание помочь детям. Кроме того, они себя считают пострадавшей стороной, поскольку недополучили денег за проделанную работу.

"К нам за помощью обращаются дети, у которых в направлениях указан тот специалист или семейный врач, с которым Национальная служба здоровья не заключила договор. И в этом случае нас судят, как третью сторону. Мы просим всех пациентов, которые направлены на компьютерную томографию, энцефалографию убедиться в том, что направление не выписал семейный врач, а специалист, у которого есть договор с Национальной службой здоровья", - пояснила представитель Детской клинической университетской больницы Вита Штейна.

Однако, согласно правилам Кабинета министров, выписать направление на томографию или ангиографию может только профильный специалист, а не семейный врач.

Между тем, в больнице Страдиня, комментируя ситуацию, указали, что всему виной - технический сбой при переносе данных из одной системы в другую.

Позже аналогичные нарушения были выявлены еще в четырех медучреждениях - Восточной больнице, Латвийском морском медицинском центре, медицинском центре ARS, а также в центре Vizuala diagnostika.

Однако у этих учреждений сумма, несоответствующая правилам, была значительно меньше, поэтому в Генпрокуратуру было решено обратиться только по двум случаям — в Детской больнице и больнице имени Страдиня.

В случае с больницей Страдиня Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции начало уголовный процесс по статьям "Мошенничество" и "Преступное бездействие должностных лиц". В отношении Детской больницы идет, так называемая ресорическая проверка – это проверка доказательств на наличие признаков преступления.

Между тем, в Министерство здравоохранения и Национальную службу здоровья пишут жалобы пациенты, которые зашли в систему электронного здоровья и обнаружили, что им приписаны медицинские процедуры, в которых они не участвовали.

"Сейчас пациент сам может посмотреть информацию в базе данных Национальной службы здоровья и узнать, что с ним делали. Мы, работая здесь, как и Национальная служба здоровья, получали письма от пациентов с жалобами на то, что пациент не был у врача, а заглянув в систему, обнаружил, что в отношении него проводились какие-то процедуры", - рассказал представитель Минздрава.

В свою очередь, Инспекция здравоохранения не комментирует данные случаи. Сразу после того, как дело о больницах попало в Генеральную прокуратуру, со должностей были смещены руководитель Инспекции Айя Межсарга и ее заместитель Ивета Шица. Они ждут судебного процесса по восстановлению в должности, который состоится 20 сентября и не дают никаких комментариев.