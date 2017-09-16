Общество |

Рижский окружной суд приговорил одного из предпринимателей к лишению свободы за неуплату налогов в размере 25 593 евро. Об этом сообщает радио MIX FM 102,7.

Как рассказали в прокуратуре, бизнесмен обвиняется в том, что в декларации об уплате НДС за 2012 год указал данные о несостоявшихся сделках, неправильно рассчитал подлежащий уплате налог и в установленный законом срок не внес в госбюджет правильно рассчитанную сумму налога.

Прокуратура считает, что таким образом обвиняемый уклонился от уплаты НДС, причинив государству ущерб в размере 25 000 евро.

При рассмотрении дела в первой инстанции суд Зиемельского района Риги приговорил предпринимателя к принудительным работам на 270 часов, однако прокурор прокуратуры по расследованию финансовых и экономических преступлений подал апелляционный протест.

Суд апелляционной инстанции удовлетворил протест, отменил приговор суда первой инстанции и вынес решение о лишении предпринимателя свободы сроком на четыре месяца и права заниматься бизнесом в течение двух лет.