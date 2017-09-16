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За неуплату налогов предпринимателя посадили в тюрьму (+ОПРОС) (10)

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Общество | 16 сентября 2017 года, 12:48

Рижский окружной суд приговорил одного из предпринимателей к лишению свободы за неуплату налогов в размере 25 593 евро. Об этом сообщает радио MIX FM 102,7.

Как рассказали в прокуратуре, бизнесмен обвиняется в том, что в декларации об уплате НДС за 2012 год указал данные о несостоявшихся сделках, неправильно рассчитал подлежащий уплате налог и в установленный законом срок не внес в госбюджет правильно рассчитанную сумму налога.

Прокуратура считает, что таким образом обвиняемый уклонился от уплаты НДС, причинив государству ущерб в размере 25 000 евро.

При рассмотрении дела в первой инстанции суд Зиемельского района Риги приговорил предпринимателя к принудительным работам на 270 часов, однако прокурор прокуратуры по расследованию финансовых и экономических преступлений подал апелляционный протест.

Суд апелляционной инстанции удовлетворил протест, отменил приговор суда первой инстанции и вынес решение о лишении предпринимателя свободы сроком на четыре месяца и права заниматься бизнесом в течение двух лет.

Комментарии 10
@@@1 час назад
я может пропустил- зайка наша давно вышел из тюрьмы или всё также в сейме обитает
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Гробик27 минут назад
А за незаконное приобретение места на кладбище машины класа "люкс" дают!
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eiroskeptiki.lv57 минут назад
Я знаю многих, кто нанес ущерб куда больше, причем из бизнеса. Равно как и из правительства. Вот пусть этот правильный прокурор, чуть отдышавшись, и на них наедет.
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