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В субботу, в Риге состоялось торжественное открытие Рижского Центрального спортивного квартала, расположенного на территории бывшего стадиона Латвийского университета, на улице Кришьяна Барона, 116a.

Как сообщила представитель Рижской думы Байба Гайлите, торжественное открытие посетили более чем 7000 человек. Общие затраты на строительство спортивного квартала, открытую в июне детскую площадку, а также на предстоящие работы по благоустройству территории составляют 5,4 млн евро.

В открытии квартала приняли участие мэр Риги Нил Ушаков, представители спортивных федераций, учреждений образования и предприятий, участвовавших в строительстве квартала, а также рижане.

Как сообщает корреспондент Mixnews, мэр столицы пришел на открытие спортивного квартала с семьей – женой, руководителем своего бюро Иветой Страутиней-Ушаковой и сыном Томом. Том активно участвовал в спортивных мероприятиях, а также вместе с мэром проверил спортивное оборудование.

Также, как ранее сообщил Ушаков на своей странице в социальной сети Facebook, он лично проверил качество проделанных работ в велопарке и скейт-парке, и остался доволен.

После торжественной церемонии открытия квартала мэр также активно фотографировался с рижанами.

Сегодня, в течение всего дня для посетителей квартала предусмотрены разнообразные спортивные мероприятия и музыкальные выступления – концерты, игры для детей с любимыми героями сказок творческого объединения Pasaku nams, шоу уличных гимнастов, показательные выступления велосипедистов и другие мероприятия. Праздничные мероприятия продлятся до 22.00.

Завершит праздник выступление группы Astro'n'out. Музыкальный и спортивный ритм поддерживают ведущие праздника Кетия Шенберга и Томс Гревиньш. Завершит праздник выступление группы Astro'n'out.

Спортивные и творческие мероприятия проходят на каждой площадке Центрального спортивного квартала. На футбольном поле можно испытать свои силы в игре с мячом, а также можно поиграть в пляжный волейбол. Тем временем на велотрассе проходят разные показательные выступления на велосипедах, скейтах и BMX.

Также сегодня открывается площадка латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса. Здесь тоже пройдут конкурсы и шоу с элементами акробатики.

Общая площадь Центрального спортивного квартала составляет 4 гектара, из которых 7000 квадратных метров отведено под одну из самых больших детских игровых площадок. Здесь установлены различное оборудование и элементы, рассчитанные на детей двух возрастных групп - дошкольного/младшего школьного возраста (до 7 лет) и для детей в возрасте от 8 лет и старше.

В визуальном оформлении игровой площадки использованы символы и история Риги. Работы по благоустройству игровой площадки по заказу Департамента собственности Рижской думы провело ООО Jūrmalas mežaparki.

На остальной территории Центрального спортивного квартала созданы футбольное поле с беговой дорожкой длиной 280 метров вокруг него, площадка для игры в баскетбол, две многофункциональные площадки, площадка для игры в пляжный волейбол, сектор для прыжков в длину, скейт-парк и велопарк, площадка для уличной гимнастики, трибуны, пункты аренды инвентаря, туалеты и раздевалки.

На всей территории установлены система видеонаблюдения и освещение. Территория огорожена восстановленным историческим ограждением.

После открытия Центрального спортивного квартала еще продолжатся работы по озеленению территории. Здесь будут посажены деревья, кусты, растения и сделан газон. В настоящее время проектируется кафе и навесы, где можно будет спрятаться от солнца.

Строительство стадиона и работы по благоустройству территории по заказу Департамента собственности Рижской думы осуществляет предприятие LNK Industries Partnership.