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В субботу, в Риге состоялось торжественное открытие Рижского Центрального спортивного квартала, расположенного на территории бывшего стадиона Латвийского университета, на улице Кришьяна Барона, 116a.

В открытии квартала приняли участие мэр Риги Нил Ушаков, представители спортивных федераций, учреждений образования и предприятий, участвовавших в строительстве квартала, а также рижане.

Как сообщает корреспондент Mixnews, мэр столицы пришел на открытие спортивного квартала с семьей – женой, руководителем своего бюро Иветой Страутиней-Ушаковой и сыном Томом. Том активно участвовал в спортивных мероприятиях, а также вместе с мэром проверил спортивное оборудование.

Также, как ранее сообщил Ушаков на своей странице в социальной сети Facebook, он лично проверил качество проделанных работ в велопарке и скейт-парке, и остался доволен.

После торжественной церемонии открытия квартала мэр также активно фотографировался с рижанами.

Сегодня, в течение всего дня для посетителей квартала предусмотрены разнообразные спортивные мероприятия и музыкальные выступления – концерты, игры для детей с любимыми героями сказок творческого объединения Pasaku nams, шоу уличных гимнастов, показательные выступления велосипедистов и другие мероприятия.

Завершит праздник выступление группы Astro'n'out. Музыкальный и спортивный ритм поддерживают ведущие праздника Кетия Шенберга и Томс Гревиньш. Завершит праздник выступление группы Astro'n'out.

Спортивные и творческие мероприятия проходят на каждой площадке Центрального спортивного квартала. На футбольном поле можно испытать свои силы в игре с мячом, а также можно поиграть в пляжный волейбол. Тем временем на велотрассе проходят разные показательные выступления на велосипедах, скейтах и BMX.

Также сегодня открывается площадка латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса. Здесь тоже пройдут конкурсы и шоу с элементами акробатики.

Общая площадь Центрального спортивного квартала составляет 4 гектара, из которых 7000 квадратных метров отведено под одну из самых больших детских игровых площадок. Здесь установлены различное оборудование и элементы, рассчитанные на детей двух возрастных групп - дошкольного/младшего школьного возраста (до 7 лет) и для детей в возрасте от 8 лет и старше.

В визуальном оформлении игровой площадки использованы символы и история Риги. Работы по благоустройству игровой площадки по заказу Департамента собственности Рижской думы провело ООО Jūrmalas mežaparki.

На остальной территории Центрального спортивного квартала созданы футбольное поле с беговой дорожкой длиной 280 метров вокруг него, площадка для игры в баскетбол, две многофункциональные площадки, площадка для игры в пляжный волейбол, сектор для прыжков в длину, скейт-парк и велопарк, площадка для уличной гимнастики, трибуны, пункты аренды инвентаря, туалеты и раздевалки.

На всей территории установлены система видеонаблюдения и освещение. Территория огорожена восстановленным историческим ограждением.

После открытия Центрального спортивного квартала еще продолжатся работы по озеленению территории. Здесь будут посажены деревья, кусты, растения и сделан газон. В настоящее время проектируется кафе и навесы, где можно будет спрятаться от солнца.

Строительство стадиона и работы по благоустройству территории по заказу Департамента собственности Рижской думы осуществляет предприятие LNK Industries Partnership.