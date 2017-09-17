Общество |

Молодежь, уезжающая на заработки за границу, сталкивается с современными работорговцами сообщает LTV.

Пообещав трудоустройство, людей в буквальном смысле держат в рабстве, и порой этим "бизнесом" промышляют бывшие соотечественники, отмечает телеканал.

Посол Латвии в Великобритании Байба Браже призывает тех, кто хочет трудиться на британских хозяев, проявить предусмотрительность.

Как сообщалось, на этой неделе была освобождена очередная группа потерпевших – десяток латвийцев обманом заставили работать почти "за так", они не получали обещанных при найме средств и доступа к собственным банковским счетам. Сейчас жертвам мошенников оказывают необходимую помощь, а полиция занимается шестерыми арестованными членами преступной группировки.

Посол Латвии в Великобритании Байба Браже сообщила LTV, что британские следователи сотрудничают в этом деле с латвийскими правоохранительными органами, причем началось это сотрудничество месяцы назад – как только появились первые подозрения.

"В тот момент, когда проводилась операция, мы, конечно, все держали кулаки за то, чтобы люди были освобождены", - поделилась она.

Браже призывает и живущих в Великобритании соотечественников, и их родных в Латвии ни в коем случае не смиряться с тем, что кто-то обманом использует труд эмигрантов - нужно искать помощи. Быстрее всего ее можно получить, обратившись в местную полицию. А если это невозможно - нужно дать знать посольству, связаться с друзьями, родственниками и сообщить о своем бедственном положении.

Посол также отметила: до отъезда в Великобританию на заработки и заключения контракта нужно изучить, что это за работа и что за место, почему такую работу предлагают приезжим. Узнать, на каком основании кто-то требует доступа к каким-то документам, пресечь попытки отнять документы и получить контроль над вашим банковским счетом.

Предполагается, что в Англии сейчас насчитывается около 13 тысяч лиц, страдающих от современного рабства. Во всем мире насчитывается 46 млн рабов.