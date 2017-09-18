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По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, утром 18 сентября южные районы Латвии оказались в зоне обильных осадков. В ночь на 18 сентября в Латгалии гремели грозы.

Как отмечают синоптики, на 06.00 по всей стране зафиксирована пасмурная погода, дует северо-восточный ветер с порывами 7-12 метров в секунду. Температура воздуха +10..+13 градусов, в Курземе - до +14 градусов.

В Риге с утра пасмурно, дует северный, северо-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду, воздух прогрелся до +11..+12 градусов.