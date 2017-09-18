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В Риге сегодня утром образовались значительные транспортные заторы на Вантовом мосту и Каменном мосту.

На Виенибас гатве на перекрестке перед Островным мостом произошли две аварии. В первой столкнулись легковой автомобиль и фура, во второй - два легковых автомобиля, в результате чего один из них оказался на стороне встречной полосы.

Движение затруднено на улицах Вискалю, Миера, Краста, а также на Юрмальском шоссе.

Более подробную информацию о ситуации на дорогах столицы можно посмотреть на портале Balticmaps.eu.