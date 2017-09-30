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Удельный вес жителей старше 65 лет в Латвии на начало 2017 года составлял 19,9%, сообщили в Центральном статистическом управлении.

В начале 2017 года в Латвии было 1,95 млн жителей, в том числе 388 тыс. - старше 65 лет.

С начала 2010 года численность населения Латвии сократилась на 170 тыс. (8%), а численность жителей старшего поколения (65 лет и старше) увеличилась на 4000 (1%).

В начале 2017 года 46% жителей Латвии составляли мужчины, 54% - женщины.

Удельный вес мужчин старше 65 лет составил 33%, женщин - 67%.

Диспропорция мужчин и женщин в общем числе жителей старшего поколения в странах Балтии - самая большая в ЕС.

Женщины живут почти на 10 лет дольше мужчин. Такая большая разница продолжительности жизни мужчин и женщин в ЕС характерна только для стран Балтии.

Pieaug senioru īpatsvars, vecāka gadagājuma vīriešu divreiz mazāk nekā sieviešu https://t.co/Wa2AxpAkvR — Latvijas statistika (@CSP_Latvija) 29 сентября 2017 г.

Напомним, согласно данным недавнего исследования Re:Baltica, Латвия превращается в страну стариков. Школы переделывают в пансионаты. В 2030 году почти половина жителей будет старше 50 лет, а число работающих сократится на 20%.