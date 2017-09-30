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Латвия продолжает превращаться в "страну стариков" (11)

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Общество | 30 сентября 2017 года, 12:41

Удельный вес жителей старше 65 лет в Латвии на начало 2017 года составлял 19,9%, сообщили в Центральном статистическом управлении.

В начале 2017 года в Латвии было 1,95 млн жителей, в том числе 388 тыс. - старше 65 лет.

С начала 2010 года численность населения Латвии сократилась на 170 тыс. (8%), а численность жителей старшего поколения (65 лет и старше) увеличилась на 4000 (1%).

В начале 2017 года 46% жителей Латвии составляли мужчины, 54% - женщины.

Удельный вес мужчин старше 65 лет составил 33%, женщин - 67%.

Диспропорция мужчин и женщин в общем числе жителей старшего поколения в странах Балтии - самая большая в ЕС.

Женщины живут почти на 10 лет дольше мужчин. Такая большая разница продолжительности жизни мужчин и женщин в ЕС характерна только для стран Балтии.

Напомним, согласно данным недавнего исследования Re:Baltica, Латвия превращается в страну стариков. Школы переделывают в пансионаты. В 2030 году почти половина жителей будет старше 50 лет, а число работающих сократится на 20%.

Комментарии 11
не льстите1 день назад
нас уже давно не 1950000. правительство успешно работает по уменьшению кол-ва жителей - кого в изгнание по чужбине, кого в могилку, а 27 лет назад нас было 2мил.700 тысяч радостных жителях вот где отлично видна *работа и забота* наших высших правительственных чинов, это называется геноцид собственного народа, отвечать придётся иначе никак
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Аэропорт1 день назад
"Страна стариков" и "страна дураков" раз на всех выборах выбирают тех из-за кого Латвиию покинуло столько молодых жителей!
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ТАК ВСЕ1 день назад
...И делается из года в год целых четверть века,и с каждым годом появляется что-то новое и сверхестественное,чтобы еще сильнее закрутить гайки,чтобы людям жилось хуже и хуже.
Примечательно и то,что все "национальные герои" и патриоты самыми первыми свалили за бугор и оттуда умничают,пытаясь показать зачатки ума. Оставшиеся и стареющие люди доживают тут свое,а амебы из правительства только делают еще более невыносимой жизнь стариков.
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