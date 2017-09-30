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Сегодня в 23 часа начнется ночной заезд на роликах по отремонтированной улице Кр. Валдемара, сообщили в Рижской думе.

На мероприятие зарегистрировались более 4300 участников, и регистрация еще продолжается на сайте naktsbrauciens.lv.

Организаторы призывают участников одеваться как можно более ярко и заметно. Авторы самых интересных костюмов могут претендовать на награду.

Старт заезду будет дан в 23 у памятника Свободы. После заезда предусмотрены музыкальное выступление, горячий суп и награждение.

В ночное время движение по улицам Риги будет закрыто. С 21 часа до 2 часов будет закрыто движение по ул. Валдемара от бульв. Райня до ул. Зирню, кроме направления от бульв. Калпака на Вантовый мост.

С 22 до 2 часов движение будет закрыто по участку бульв. Бривибас от бульв. Калпака до бульв. Райня, от ул. Элизабетес до бульв. Калпака, по бульв. Райня от ул. Валдемара до ул. Инжениеру и по ул. Элизабетес от ул. Валдемара до бульв. Бривибас.

Ограничения не распространяются на общественный транспорт.

Заезд на роликах пройдет по маршруту памятник Свободы - бульвар Бривибас - ул. Элизабетес - ул. Валдемара до перекрестка с ул. Зирню и затем обратно по ул. Валдемара, бульвар Райня до памятника Свободы.