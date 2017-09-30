Британские латвийцы: в Латвии продукты стоят в разы дороже (81)
Общество | 30 сентября 2017 года, 15:36
Живущих в Великобритании латвийцев удивила существенная разница в цене на некоторые продукты в этой стране и в Латвии. Своими наблюдениями они поделились в группе "Latviešu UK" в социальной сети Facebook, пишет Skaties.lv.
Пачка конфект, изображенная на фотографии, стоит в Латвии 12,99 евро. При том, что это цена по акции, обычно эти конфеты стоят 17,99, пишет портал. В свою очередь эмигрировавшие латвийцы отмечают, что в Великобритании такие же конфеты стоят 5 евро, а во время акции – вдвое меньше.
Напомним, ранее СМИ обратили внимание, что цена за пачку масла в Латвии превысила 2 евро.
Геноцид народа полным ходом. Скоро все вымрут. Не понимаю как жить на 360 евро. Наглые торгаши не имеют совести. Скоро батон хлеба будет 5 евро стоить а зарплата еще меньше будет 300 евро. А сигареты 10 евро ))))) а раньше помню пачка лм 47 сантиков стоила и зарплата 400 лат космосом казалась. А сейчас вместо 400 лат нам сунули 400 евро.. Короче развели на бабки еще...
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Так что британские латвийцы не приедут обратно в Латвию? Государство так старается вернуть их ( курсы по латышскому языку готово предоставить) а им наши цены не нравятся!
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Да! Цены в Латвии завышены в 3 раза чем в Италии или Германии!
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