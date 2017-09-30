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Живущих в Великобритании латвийцев удивила существенная разница в цене на некоторые продукты в этой стране и в Латвии. Своими наблюдениями они поделились в группе "Latviešu UK" в социальной сети Facebook, пишет Skaties.lv.

Пачка конфект, изображенная на фотографии, стоит в Латвии 12,99 евро. При том, что это цена по акции, обычно эти конфеты стоят 17,99, пишет портал. В свою очередь эмигрировавшие латвийцы отмечают, что в Великобритании такие же конфеты стоят 5 евро, а во время акции – вдвое меньше.

Напомним, ранее СМИ обратили внимание, что цена за пачку масла в Латвии превысила 2 евро.