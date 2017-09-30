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Реформа системы образования, которую разрабатывает отвечающее за отрасль министерство во главе с Карлисом Шадурскисом, нанесет вред изучению в школах латышского языка. Об этом в интервью Latvijas Avīze заявила учительница латышского языка и литературы в Агенскалнской государственной гимназии Ивета Ратиника.

«Самое большое свинство, какое можно только придумать – это отказ от экзамена по латышскому языку в начальной школе. В этом возрасте у детей еще не выработалась мотивация учиться. Они занимаются созданием презентаций, фильмов и другими интересными вещами, но при этом не умеют грамотно писать на своем родном языке. Школа не должна только развлекать детей», - считает Ратиника.

По ее словам, родной язык не может преподаваться так же, как и иностранные.

«Снова хотят перейти на то, что напоминает плохой урок английского – на топики, где болтают о чем-то, вместо того, чтобы учить людей использовать свой родной язык. Иностранный язык мы можем учить, разговаривая и слушая, но родной необходимо изучать академически, чтобы потом на этой основе можно было сравнить его с другими», - сказала Ратиника.

Она выступает против ликвидации экзамена по латышскому языку.

«Я согласна, что у социального цикла и точных предметов много общего и сотрудничество разных учителей может работать – нет смысла изучать фотосинтез на нескольких уроках, если можно изучить на одном. Но латышский язык ты можешь учить только на уроке латышского, его не могут преподавать физики или спортсмены, потому что они сами не знаю грамматику. Вся эта реформа убивает именно латышский язык, он уже сильно пострадал. Главная проблема в том, что мы перешли на принцип, когда важнее компетенция и навыки, а не знания», - сказала Ратиника.

Напомним, как ранее сообщила газета Neatkarīgā Rīta Avīze, в 2021/2022 учебном году девятиклассники уже не будут сдавать экзамен по латышскому языку, при этом отдельная проверка знаний английского языка останется.

Между тем, как радио Baltkom сообщил директор Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлакс, один из вариантов изменения содержания образования предусматривает нововведения в экзаменационной системе Латвии, но это не предусматривает отказ от экзамена по латышскому языку.

В сентябре 2015 года Ратиника получила выговор за использование на уроке стихотворения "Svētīgi" современной латышской поэтессы Агнесе Кривалде. Стихотворение содержит фразу "svētīgi sabrtauktie, atpizģītie un nošautie", а также восклицание bļaģ и упоминание о "русских моего района".

Фото: facebook.com/Satori.lv