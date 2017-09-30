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Со вступлением в силу норм о частном извозе в приложении Taxify будут изменения, сказал представитель Taxify Юрис Круминьш.

Услуги частных водителей и такси будут отделены друг от друга, уточнил он.

В соответствии с законом, за таксомоторные услуги, как и ранее, можно будет рассчитаться как наличными, так и через приложение. В свою очередь за услуги частных водителей можно будет рассчитываться только электронным путем, через приложение.

В четверг, 28 сентября, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об автоперевозках, предусматривающие регулирование частного извоза и разработку правительством соответствующих правил.