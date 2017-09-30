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Если к западному обществу не придет осознание того, что является их истинными ценностями, и если оно не готово за них умереть, то в вооружении и противостоянии врагу нет никакого смысла. Об этом в ходе дискуссии на "Рижской конференции" заявил госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс, пишет Nra.lv.

"Если общество не понимает, в чем заключаются его ценности, то мы проиграли. Если мы не готовы умереть за эти ценности, то неважно, насколько большая армия – мы проиграли. Если вы выйдете на улицу, что люди понимают под европейскими ценностями? Многие скажут права меньшинств и прочее, но где же мир и свобода? К сожалению, эти вещи стали сами собой разумеющимися. Но их не надо так воспринимать", - сказал Гарисонс.

29-30 сентября в Риге, в Латвийской национальной библиотеке проходит ежегодный форум по внешней политике и безопасности «Рижская конференция». В форуме принимают участие эксперты, дипломаты и журналисты из более чем 40 стран мира.

Фото из Flickr