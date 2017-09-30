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Минобороны: люди заблуждаются, думая, что живут в мирное время (23)

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Общество | 30 сентября 2017 года, 19:19

Если к западному обществу не придет осознание того, что является их истинными ценностями, и если оно не готово за них умереть, то в вооружении и противостоянии врагу нет никакого смысла. Об этом в ходе дискуссии на "Рижской конференции" заявил госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс, пишет Nra.lv.

"Если общество не понимает, в чем заключаются его ценности, то мы проиграли. Если мы не готовы умереть за эти ценности, то неважно, насколько большая армия – мы проиграли. Если вы выйдете на улицу, что люди понимают под европейскими ценностями? Многие скажут права меньшинств и прочее, но где же мир и свобода? К сожалению, эти вещи стали сами собой разумеющимися. Но их не надо так воспринимать", - сказал Гарисонс.

29-30 сентября в Риге, в Латвийской национальной библиотеке проходит ежегодный форум по внешней политике и безопасности «Рижская конференция». В форуме принимают участие эксперты, дипломаты и журналисты из более чем 40 стран мира.

Фото из Flickr

Комментарии 23
Прагматик в ужасе от клинических идиотов22 часа назад
Я знаю портрет людей, которые хотят умереть за свои ценности, обматываясь взрывчаткой, и считаю, что когда вокруг люди захотят умирать за свои ценности - от такого общества нужно бежать подальше. Человека, который несет такую ахинею не то что к государственным делам подпускать нельзя, а я бы ему коробки клеить на Твайку не доверил бы, вдруг решит внезапно умереть за свои ценности - пусть бы лучше в смирительной рубашке лежал, пока мозги на место не встанут..
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кот22 часа назад
Воинствующий идиот как и его хозяева-только они говорят о войне.А вот их "враг" в лице России даже и не заикается об этом.
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Полигон22 часа назад
Минобороны хочет войны а не народ латвии.
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