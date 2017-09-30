Общество |

В воскресенье в восточной части Латвии и местами в центральной части пройдут дожди, а на западе, особенно в районе Лиепаи, сохранится солнечная погода.

Ветер слабый, с юго-востока. Температура ночью и утром +5 +9 градусов, днем +8 +12, в Лиепае до +14.

В Риге в воскресенье пасмурно, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около +10 градусов.