Синоптики рассказали о погоде на воскресенье (1)
Общество | 30 сентября 2017 года, 21:24
В воскресенье в восточной части Латвии и местами в центральной части пройдут дожди, а на западе, особенно в районе Лиепаи, сохранится солнечная погода.
Ветер слабый, с юго-востока. Температура ночью и утром +5 +9 градусов, днем +8 +12, в Лиепае до +14.
В Риге в воскресенье пасмурно, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около +10 градусов.
Я бы лучше проголосовал бы "ЗА"снос Милды-все-равно устарела. и "ПРОТИВ" памятнику освободителей. Была бы моя воля,то я грохнул бы этих инициаторов,и тех,кто пытается каждый раз переписать историю.
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