Рижане прокатились по отремонтированной улице Валдемара (23)
Общество | 1 октября 2017 года, 02:20
Старт заезду был дан в 23 у памятника Свободы. После заезда были предусмотрены музыкальное выступление, горячий суп и награждение.
Заезд на роликах прошел по маршруту памятник Свободы - бульв. Бривибас - ул. Элизабетес - ул. Валдемара до перекрестка с ул. Зирню и затем обратно по ул. Валдемара, бульв. Райня до памятника Свободы.
Судя по фотографиям, вечер удался.Наверное не все улицы идеальны- это естественно, дойдет и до них очередь, но это не повод отказаться от праздника сегодня. А завтра и на вашей улице будет праздник, а угрюмость отбросьте- это чувство только сокращает жизнь.
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Недавно прошёлся по отремонтированным улицам,давно в центре не был,очень всё понравилось...у улиц появляется свой характер!Спасибо!
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Дожили,праздновать ремонт улицы.
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