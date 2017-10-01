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Старт заезду был дан в 23 у памятника Свободы. После заезда были предусмотрены музыкальное выступление, горячий суп и награждение.

Заезд на роликах прошел по маршруту памятник Свободы - бульв. Бривибас - ул. Элизабетес - ул. Валдемара до перекрестка с ул. Зирню и затем обратно по ул. Валдемара, бульв. Райня до памятника Свободы.