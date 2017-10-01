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Рижане прокатились по отремонтированной улице Валдемара (23)

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Общество | 1 октября 2017 года, 02:20

Старт заезду был дан в 23 у памятника Свободы. После заезда были предусмотрены музыкальное выступление, горячий суп и награждение.

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Заезд на роликах прошел по маршруту памятник Свободы - бульв. Бривибас - ул. Элизабетес - ул. Валдемара до перекрестка с ул. Зирню и затем обратно по ул. Валдемара, бульв. Райня до памятника Свободы.

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Комментарии 23
кот на крыше 9 часов назад
Судя по фотографиям, вечер удался.Наверное не все улицы идеальны- это естественно, дойдет и до них очередь, но это не повод отказаться от праздника сегодня. А завтра и на вашей улице будет праздник, а угрюмость отбросьте- это чувство только сокращает жизнь.
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aleksandrLV 9 часов назад
Недавно прошёлся по отремонтированным улицам,давно в центре не был,очень всё понравилось...у улиц появляется свой характер!Спасибо!
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Афигеть 7 часов назад
Дожили,праздновать ремонт улицы.
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