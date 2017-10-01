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Работающие жители Латвии с первого января 2018 года получат возможность освоить новую профессию, а также повысить квалификацию бесплатно, или почти бесплатно.

С 1 января в Латвии стартует проект по перепрофилированию рабочей силы, в рамках которого можно будет за счет государства пройти профессиональное переобучение. Интересно, что получить эту услугу смогут только работающие граждане, сообщает программа Русского вещания LTV7 "Личное дело".

За последние 6 лет государство и Евросоюз инвестировали в область профессионального технического образования 270 миллионов евро и значительно реформировали эту сферу. Из 61 техникума в Латвии остался всего 21. Теперь на базе этих учебных заведений будет реализован проект по профессиональной переподготовке.

Глава Государственного агентства развития образования Дита Трайдас рассказала, что проект называется "Усовершенствование навыков работающих" и ориентирован он именно на работающих людей, а не на безработных, поскольку поможет сменить профессию на одну из актуальных сейчас на латвийском рынке. Из востребованных специальностей Трайдас назвала деревообработку, машиностроение, металлобработку, IT-отрасль, а также строительство.

Модернизированные техникумы будут предлагать модульные - более короткие и компактные программы обучения. Проект продлится четыре года. В некоторых случаях соискателям новых знаний придется доплатить из своего кармана 10% от стоимости обучения, остальное покроют средства из Еврофондов.

Бывший министр образования Робертс Килис довольно скептически относится к идее профессиональной переподготовки, поскольку, по его мнению, вскоре многие профессии будут автоматизированы и в обучении людей нет смысла, более того, демографическая ситуация настолько плачевна, что, возможно, вскоре учить будет некого.

Килис предрек крах человеческого труда в банковской и строительной отраслях, заявив, что в банках "люди будут замещены алгоритмами и искусственным интеллектом, а на смену строителям придут 3D принтеры".

Ранее сообщалось, что больше всего работников в Латвии не хватает в таких отраслях как информационные технологии (IT), обрабатывающая промышленность и транспорт, также много вакансий пустуют в торговле, строительстве, в сфере общественного питания и гостиничного сервиса.

Стоит отметить, что латвийцы уезжают в поисках лучшей жизни в другие страны ЕС, а на их рабочие места приходят граждане Филиппин, Украины, Белоруссии и Молдавии, которые в свою очередь надеются, что им удастся заработать в Латвии.

Источник: Sputnik

Фото: pexels.com