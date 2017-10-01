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За въезд в Юрмалу больше не надо платить (12)

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Общество | 1 октября 2017 года, 11:31

С сегодняшнего дня отменена плата за въезд в Юрмалу на автомобиле. Об этом информирует Юрмальская городская дума.

Однако не навсегда - водительское счастье продлится лишь до 1 апреля следующего года, когда стартует новый курортный сезон.

Плата за въезд в Юрмалу взимается с 1996 года. В настоящий момент в период с 1 апреля по 30 сентября она составляет 2 евро.

Фото: Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Комментарии 12
Natan Abragamovich 6 часов назад
После ухода оттуда "русотуристо" дела совсем плохи.
3
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Sergej Groznij 6 часов назад
В этом году сезон даже не начинался
1
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Sergej Groznij 6 часов назад
Зачем туда вообще ездить
4
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