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С сегодняшнего дня отменена плата за въезд в Юрмалу на автомобиле. Об этом информирует Юрмальская городская дума.

Однако не навсегда - водительское счастье продлится лишь до 1 апреля следующего года, когда стартует новый курортный сезон.

Плата за въезд в Юрмалу взимается с 1996 года. В настоящий момент в период с 1 апреля по 30 сентября она составляет 2 евро.

Фото: Jūrmalas pilsētas pašvaldība