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С 1 октября в Латвии выросли пенсии за счет индексации с коэффициентом 1,0439. Пенсионеров ждет надбавка от 3 до 15 евро в месяц.

Индексируются все пенсии, размер которых не превышает 349 евро. Прибавка будет зависеть от размера пенсии. Например, пенсии в 200 евро вырастут на 8,78 евро в месяц.

Пенсии, размер которых превышает 346 евро, на индекс 1,0439 увеличивается только часть от назначенной суммы. В результате пенсии вырастут на 15,32 евро.

Индексируется только размер пенсии, без учета назначенной к пенсии доплаты за стаж до 1 января 1996 года. Например, если пенсия составляет 200 евро, а доплата к ней - 15 евро, то проиндексирована будет только пенсия, и она увеличится на 8,78 евро.

Следует учитывать, что с индексированной пенсии может удерживаться подоходный налог, что приведет к уменьшению выплачиваемой суммы пенсии.

Индексация коснется назначенных до 30 сентября 2017 года пенсии.

В октябре при пересмотре пенсий и страховых возмещений будет применен общий индекс 1,0439, образованный из индекса потребительских цен за период с 1 августа 2016 года по 31 июля 2017 года (1,0265) и 50% реального прироста зарплаты, с которой выплачивались взносы соцстрахования, в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Реальный прирост в размере 0,0348 образуется из соотношения сумм объектов взносов 2016 и 2015 гг. (1,0574) и индекса потребительских цен 2016 года (1,0218).

Как писал Mixnews, исключение составляют пенсии бывших политрепрессированных, инвалидов I группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - они будут проиндексированы с применением индекса 1,0439 независимо от их размера.