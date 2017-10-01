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В Риге начались работы по демонтажу здания бывшего завода "Радиотехника", сообщает программа "Сегодня вечером" Русского вещания на телеканале LTV7.

На снос здания отведено пять месяцев. Что здесь планируют строить дальше, официально не сообщается. Два года назад почти за миллион евро территорию выкупили владельцы сети строительных магазинов Depo.

"Административное здание предприятия VEF Radiotehnika сносят. Уже сколько раз эта информация звучала. Но не подтверждалась. И вот теперь официально - работы по демонтажу уже идут", - сообщает руководитель проектов "401 logistic" Эдмундс Петровс.

На первом этапе работ демонтируют пристройки здания, а на последнем займутся самой высоткой. Никаких контролируемых взрывов не будет. При помощи крана и специальной техники завод разберут до кирпичика. Территорию очистят вплоть до бывшего магазина PRISMA.

"Работы по демонтажу связаны с планами постройки нового здания. Сейчас я не могу комментировать, что здесь будет. Я отвечаю только за работы демонтажа. Строители сюда еще не заехали и заказчик работ мне такую информацию не сообщил", - сказал Петровс.

В октябре 2015 года здание и прилегающая территория были проданы фирме Pārupes būmaņi. Это предприятие принадлежит компании DMT PLUSS, которая управляет сетью строительных магазинов Depo.

Фото: Facebook