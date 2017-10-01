Закроется через 6 сек. Закрыть рекламу

Ушаков поблагодарил 10 000 рижан за участие в ночном заезде (5)

фото

Общество | 1 октября 2017 года, 14:28

В ночном заезде на улице Валдемара приняло участие около 10 000 рижан, об этом на своей страничке в социальной сети Facebook сообщил Мэр Риги Нил Ушаков.

Также градоначальник поблагодарил всех участников ночного заезда за прекрасно проведенное время.

Напомним, уже стало традицией открывать отремонтированные главные улицы в Риге ночными массовыми мероприятиями, на которых все, кто на небольших колесах – роликах, скейтах и самокатах – могут опробовать новое дорожное покрытие.

фото

Комментарии 5
Удовольствие было обоюдное2 часа назад
10000 рижан- это азартные, неугомонные, улыбчивые горожане. Лучше уж так провести вечер- в позитивной ауре, чем исходить желчью и праведным гневом на все подряд по делу и без дела.И гнусно этих легких на подъем людей называть стадом или хомячками- это вы скорей толстокожие, что не в состоянии принимать и понимать простые житейские радости, которые необходимы в нашей повседневной жизни.
2
Ответить
Вы конечно извините, на за городом природа получше будет2 часа назад
А я например и так удовольствие получаю. Выхожу на свежий воздух, езжу на природу. В городе пыльно и шумно днём. Да и природы маловато. Лучше за городом - там природа прекраснее, птички поют.А если есть речка,или озеро, то вообще райское местечко.

А там, где людно - нам иногда дышать нечем. Меньше народу - больше кислороду.
Ответить
Отдыхать можно по разному1 час назад
с этим никто не спорит.Все виды отдыха хороши, этого тоже никто не отрицает.Но в данном случае праздник улицы -это городское событие, поэтому логично его проводить в городе.Конечно можно ничего не проводить, поскольку причина слишком заурядная, как некоторые здесь бухтят. Многое можно не делать, но неужели серые будни правильнее, чем какие- то всплески общей радости и общения .Тишина и покой нас всех ждет в конце жизни, ну а пока мы на этом свете дaвайте искать позитив от движения.
Ответить