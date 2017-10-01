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В ночном заезде на улице Валдемара приняло участие около 10 000 рижан, об этом на своей страничке в социальной сети Facebook сообщил Мэр Риги Нил Ушаков.

Также градоначальник поблагодарил всех участников ночного заезда за прекрасно проведенное время.

Напомним, уже стало традицией открывать отремонтированные главные улицы в Риге ночными массовыми мероприятиями, на которых все, кто на небольших колесах – роликах, скейтах и самокатах – могут опробовать новое дорожное покрытие.