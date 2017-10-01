Ушаков поблагодарил 10 000 рижан за участие в ночном заезде (5)
Общество | 1 октября 2017 года, 14:28
В ночном заезде на улице Валдемара приняло участие около 10 000 рижан, об этом на своей страничке в социальной сети Facebook сообщил Мэр Риги Нил Ушаков.
Также градоначальник поблагодарил всех участников ночного заезда за прекрасно проведенное время.
Напомним, уже стало традицией открывать отремонтированные главные улицы в Риге ночными массовыми мероприятиями, на которых все, кто на небольших колесах – роликах, скейтах и самокатах – могут опробовать новое дорожное покрытие.
А там, где людно - нам иногда дышать нечем. Меньше народу - больше кислороду.