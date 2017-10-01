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В Пиньки открылась первая школа с британской программой образования (18)

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Общество | 1 октября 2017 года, 17:57

Сегодня в Пиньки официально была открыта "King’s College, Британская школа в Латвии", которая является первым учебным заведением с британской программой обучения в странах Балтии.

В этом году к учебе в школе приступили 72 ребенка в возрасте от 3 до 10 лет, сообщает Press.lv.

На торжественной церемонии открытия школы, в присутствии школьников, родителей, школьного совета и участников создания школы, председатель и учредитель King’s Group сэр Роджер Фрай (Sir Roger Fry) и посол Великобритании в Латвии Кит Шеннон (Keith Shannon) отметили начало первого года деятельности школы.

Директор школы Адель Стенфорд познакомила присутствующих с новой школой, основными ценностями британского образования и целями будущего развития в Латвии. Ученики "King’s College, Британской школы в Латвии" дали представление, продемонстрировав свои музыкальные способности и владение английским языком.

"King’s College, Британская школа в Латвии" поддерживает тесное сотрудничество с посольством Великобритании в Латвии.

На мероприятии к присутствующим обратился британский посол в Латвии Кит Шеннон.

"Школа даст ученикам возможность получить глобально признанную академическую квалификацию и образование в лучших британских традициях, основанных на творческом подходе и критическом мышлении", - говорит посол.

В первый учебный год к работе в школе приступили семь учителей, обладающих международным опытом. Все учителя проходили обучение в Великобритании, и английский язык - их родной язык. Помимо международного преподавательского состава, со школьниками работают классные ассистенты, владеющие несколькими языками, и учительница латышского языка.

Детям предлагаются также различные внеклассные занятия - изучение языков, спортивные тренировки, кружки по искусству и музыке.

King’s College является частью международной организации образования King’s Group, основанной в 1969 году, и в ее состав входит девять школ, в том числе в Пиньки.

Источник: Press.lv

Фото: pixabay.com

Комментарии 18
Кашерный 11 часов назад
Это соответствует латвийскому законодательству?
Образование будет на государственном языке?
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Alexey Vasiliev 11 часов назад
"Рижская Рублёвка" решила вопрос с образованием своих детей кардинально
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Задумчиво 11 часов назад
Будут растить дебилов, но они будут преданы нагло-саксам. Лучшей системой образования была советская! Но, главное, если британцы могут здесь открывать свои школы, то стоило бы подумать и об открытии здесь российских школ, глядишь и пригодиться на будущее...
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