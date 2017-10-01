В Пиньки открылась первая школа с британской программой образования (18)
Сегодня в Пиньки официально была открыта "King’s College, Британская школа в Латвии", которая является первым учебным заведением с британской программой обучения в странах Балтии.
В этом году к учебе в школе приступили 72 ребенка в возрасте от 3 до 10 лет, сообщает Press.lv.
На торжественной церемонии открытия школы, в присутствии школьников, родителей, школьного совета и участников создания школы, председатель и учредитель King’s Group сэр Роджер Фрай (Sir Roger Fry) и посол Великобритании в Латвии Кит Шеннон (Keith Shannon) отметили начало первого года деятельности школы.
Директор школы Адель Стенфорд познакомила присутствующих с новой школой, основными ценностями британского образования и целями будущего развития в Латвии. Ученики "King’s College, Британской школы в Латвии" дали представление, продемонстрировав свои музыкальные способности и владение английским языком.
"King’s College, Британская школа в Латвии" поддерживает тесное сотрудничество с посольством Великобритании в Латвии.
На мероприятии к присутствующим обратился британский посол в Латвии Кит Шеннон.
"Школа даст ученикам возможность получить глобально признанную академическую квалификацию и образование в лучших британских традициях, основанных на творческом подходе и критическом мышлении", - говорит посол.
В первый учебный год к работе в школе приступили семь учителей, обладающих международным опытом. Все учителя проходили обучение в Великобритании, и английский язык - их родной язык. Помимо международного преподавательского состава, со школьниками работают классные ассистенты, владеющие несколькими языками, и учительница латышского языка.
Детям предлагаются также различные внеклассные занятия - изучение языков, спортивные тренировки, кружки по искусству и музыке.
King’s College является частью международной организации образования King’s Group, основанной в 1969 году, и в ее состав входит девять школ, в том числе в Пиньки.
Источник: Press.lv
Фото: pixabay.com
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