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Сегодня в Пиньки официально была открыта "King’s College, Британская школа в Латвии", которая является первым учебным заведением с британской программой обучения в странах Балтии.

В этом году к учебе в школе приступили 72 ребенка в возрасте от 3 до 10 лет, сообщает Press.lv.

На торжественной церемонии открытия школы, в присутствии школьников, родителей, школьного совета и участников создания школы, председатель и учредитель King’s Group сэр Роджер Фрай (Sir Roger Fry) и посол Великобритании в Латвии Кит Шеннон (Keith Shannon) отметили начало первого года деятельности школы.

Директор школы Адель Стенфорд познакомила присутствующих с новой школой, основными ценностями британского образования и целями будущего развития в Латвии. Ученики "King’s College, Британской школы в Латвии" дали представление, продемонстрировав свои музыкальные способности и владение английским языком.

"King’s College, Британская школа в Латвии" поддерживает тесное сотрудничество с посольством Великобритании в Латвии.

На мероприятии к присутствующим обратился британский посол в Латвии Кит Шеннон.

"Школа даст ученикам возможность получить глобально признанную академическую квалификацию и образование в лучших британских традициях, основанных на творческом подходе и критическом мышлении", - говорит посол.

В первый учебный год к работе в школе приступили семь учителей, обладающих международным опытом. Все учителя проходили обучение в Великобритании, и английский язык - их родной язык. Помимо международного преподавательского состава, со школьниками работают классные ассистенты, владеющие несколькими языками, и учительница латышского языка.

Детям предлагаются также различные внеклассные занятия - изучение языков, спортивные тренировки, кружки по искусству и музыке.

King’s College является частью международной организации образования King’s Group, основанной в 1969 году, и в ее состав входит девять школ, в том числе в Пиньки.

Источник: Press.lv

Фото: pixabay.com