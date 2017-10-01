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В Риге на улице Калькю стену здания украшает внушительных размеров плакат с фотографией женщины и поздравлением с днем рождения.

На плакате надпись (на двух языках):

Лиза, с Днем рождения!

Я тебя люблю!

Твой муж!

Такое необычное поздравление сфотографировал проходящий мимо очевидец и выложил фото в Facebook.

"Утро 1.10.2017. Калькю. Ну, что тут скажешь?!! - класс!!!" - подписал фото пользователь.

В свою очередь, мэр Риги Нил Ушаков сделал перепост фотографии на своей страничке в Facebook. Но не указал автора.

"Рижска романтика", - написал градоначальник.

Пользователи соцсети стали делиться публикацией на своих страницах в Facebook и активно ее комментировать.

Большинство рады за супругов.

Но нашлись и те, кто раскритиковал поздравление.

Напомним, в сентябре еще один романтик таким образом передавал послание девушке.

Фото: Facebook