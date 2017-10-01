Лиза, с днем рождения: муж необычным способом поздравил жену (26)
В Риге на улице Калькю стену здания украшает внушительных размеров плакат с фотографией женщины и поздравлением с днем рождения.
На плакате надпись (на двух языках):
Лиза, с Днем рождения!
Я тебя люблю!
Твой муж!
Такое необычное поздравление сфотографировал проходящий мимо очевидец и выложил фото в Facebook.
"Утро 1.10.2017. Калькю. Ну, что тут скажешь?!! - класс!!!" - подписал фото пользователь.
В свою очередь, мэр Риги Нил Ушаков сделал перепост фотографии на своей страничке в Facebook. Но не указал автора.
"Рижска романтика", - написал градоначальник.
Пользователи соцсети стали делиться публикацией на своих страницах в Facebook и активно ее комментировать.
Большинство рады за супругов.
Но нашлись и те, кто раскритиковал поздравление.
Напомним, в сентябре еще один романтик таким образом передавал послание девушке.
Фото: Facebook