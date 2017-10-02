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Жители Латвии рассказали, кому они меньше всего доверяют (18)

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Общество | 2 октября 2017 года, 09:33

Жители Латвии больше всего доверяют учителям, банковским работникам и врачам, меньше всего - политикам, чиновникам и судьям, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследования общественного мнения SKDS и бюро присяжных адвокатов Primus.

Участников опроса просили оценить степень доверия представителям определенных профессий по шкале от 1 до 10.

Учителя получили оценку 7,18, банковские работники - 6,83, продавцы - 6,24, полицейские - 6,06, предприниматели - 5,92, адвокаты - 5,73, судьи - 5,46, чиновники - 5,10. Самую низкую оценку получили политики - 3,44.

Фото: Сейма ЛР

Комментарии 18
Не Лоялен 6 часов назад
Чиновникам которые себе без конца не понятно за что зарплаты повышают доверять,себя не уважать!
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Alex 6 часов назад
Жители Латвии давно ничего не рассказывают.Жителей Латвии постоянно насильно "опрашивают" псевдочастные "агентства" ( так положено на продвинутом Западе),и выдают эту псевдостатистику за мнение жителей...средняя температура по больнице...коэффициент счастья...псевдосвобода...
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Патриот 6 часов назад
Чиновники даже свиней не достойны. Свинки хоть и тоже кушают с кормушек, но они реальную пользу приносят, чинуши сжирают всё вместе с кормушками и после них остаётся только дерьмо!
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