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Жители Латвии больше всего доверяют учителям, банковским работникам и врачам, меньше всего - политикам, чиновникам и судьям, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследования общественного мнения SKDS и бюро присяжных адвокатов Primus.

Участников опроса просили оценить степень доверия представителям определенных профессий по шкале от 1 до 10.

Учителя получили оценку 7,18, банковские работники - 6,83, продавцы - 6,24, полицейские - 6,06, предприниматели - 5,92, адвокаты - 5,73, судьи - 5,46, чиновники - 5,10. Самую низкую оценку получили политики - 3,44.

Фото: Сейма ЛР