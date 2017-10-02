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Из-за ремонта водопровода ограничат движение на Бривибас (6)

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Общество | 2 октября 2017 года, 08:14

В связи с реконструкцией водопровода с 2 по 6 октября ограничат движение транспортных средств на перекрестке улиц Бривибас и Матиса.

Компании, осуществляющие работы, обязаны установить дорожные знаки, организовать пути объезда, а также обеспечить движение оперативного и общественного транспорта.

Комментарии 6
Dan 5 часов назад
Так будет с тех пор, когда вы перестанете избирать Ушакова. Рига уденс подчиняется ему.
2
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Ну, так 6 часов назад
Классика жанра.
Стоило только закончить реконструкцию дорожного покрытия, как тут же возникла необходимость реконструкции водопровода.
Правая рука не ведает, что творит левая.
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Его4 часа назад
Уже изуродовали, есть надежда, что после скандала, сделают лучше.
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