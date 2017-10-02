Из-за ремонта водопровода ограничат движение на Бривибас (6)
Общество | 2 октября 2017 года, 08:14
В связи с реконструкцией водопровода с 2 по 6 октября ограничат движение транспортных средств на перекрестке улиц Бривибас и Матиса.
Компании, осуществляющие работы, обязаны установить дорожные знаки, организовать пути объезда, а также обеспечить движение оперативного и общественного транспорта.
Стоило только закончить реконструкцию дорожного покрытия, как тут же возникла необходимость реконструкции водопровода.
Правая рука не ведает, что творит левая.