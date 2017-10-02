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В связи с реконструкцией водопровода с 2 по 6 октября ограничат движение транспортных средств на перекрестке улиц Бривибас и Матиса.

Компании, осуществляющие работы, обязаны установить дорожные знаки, организовать пути объезда, а также обеспечить движение оперативного и общественного транспорта.