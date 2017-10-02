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Со 2 по 6 октября в Латвии проводится акция "Дни без очередей" с целью призвать жителей для обращения в государственные и муниципальные учреждения больше использовать э-услуги, сообщили в Министерстве охраны среды и регионального развития.

В Латвии доступно в общей сложности примерно 500 различных э-услуг. За последние девять лет число оказываемых государством и самоуправлениями э-услуг возросло в семь раз, поэтому Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) с партнерами проводит акцию "Дни без очередей", во время которой жители смогут больше узнать об этих услугах и получить практическую помощь в их использовании.

Во время акции услуги будут оказывать в 119 местах обслуживания клиентов 17 госучреждений по всей Латвии и в 80 муниципальных учреждениях в регионах.

По данным МОСРР, самыми популярными э-услугами являются услуги сайтов, где можно запросить все связанные с рождением ребенка пособия и проверить, добросовестно ли платит налоги работодатель.

Жители также активно пользуются э-услугами для проверки списков задекларированных в объектах недвижимости лиц, подачи заявлений на получение удостоверяющих личность документов, регистрации в консульском регистре МИД перед поездками за границу.

В 2016 году во время акции "Дни без очередей" было дано 30,763 тыс. консультаций, из них почти 8000 — по э-услугам.