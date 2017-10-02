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На этой неделе погодные условия определят активные циклоны, которые приблизятся с Атлантического океана через Скандинавию. Они принесут в нашу страну осадки. Первая зона дождей пересечет границы Латвии с запада уже в понедельник вечером. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил синоптик Янис Траллис.

Šonedēļ palaikam līs, brīžiem līs stipri. Brāzmains vējš, nedēļas nogalē gaidāma tā pierimšana. Pārsvarā +6..+14 grādi. — Jānis Trallis (@meteozinas) 2 октября 2017 г.

С усилением действия циклона, медленный восточный ветер сменится на порывистый юго-западный и западный. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду, а в конце недели на побережье – все 20 метров в секунду.

Так как будет повышенная облачность, температура ночью все же сохранится достаточно высокой для октября +7..+12 градусов, в свою очередь днем воздух прогреется не более чем до +10...+15 градусов, предупреждают синоптики.

В Риге дожди начнутся со среды. Воздух днем прогреется до +12...+13 градусов, ветер поменяет направление с южного на северо-западное и усилится только ко дню четверга.