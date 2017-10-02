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В ночь на 1 октября в Латвию на пароме была доставлена первая партия подержанных гаубиц, которые примут участие в военном параде в Риге 18 ноября, об этом сообщается на официальной странице Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

Video: Liepājas ostā tikko ienācis prāmis ar pirmajām pašgājējhaubiču sistēmām, ko saņem @Latvijas_armija no Austrijas pic.twitter.com/W8AOuYeCIM — NBS (@Latvijas_armija) 1 октября 2017 г.

Как сообщал портал Mixnews, НВС Латвии подписали с австрийским Министерством обороны и спорта договор о покупке подержанных гаубиц, согласно которому у Австрии будет закуплены самоходные 155-миллиметровые артиллерийские системы серии "M109", центра управления огнем и платформы для обучения автоводителей.

Планируется, что расходы на приобретение одной единицы техники в зависимости от модификации составят от 60 тыс. до 140 тыс. евро. В целом у Австрии будет приобретено 47 единиц боевой техники.

Гаубицы системы M109 в модернизированной версии в настоящее время находятся также на вооружении австрийской армии. Эти гаубицы Австрия в середине 1990-х годов купила у Великобритании. Гаубицы, которые закупает Латвия, в 2003-2007 гг. были модернизированы, после чего законсервированы.

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