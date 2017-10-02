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Значительно улучшилось мнение жителей Латвии о России (8)

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Общество | 2 октября 2017 года, 11:31

В этом году улучшилось мнение жителей Латвии о России, свидетельствует опрос центра исследования общественного мнения SKDS.

Вопрос задавался следующий: каково ваше мнение о России - очень положительное, скорее положительное, скорее отрицательное или очень отрицательное.

47% заявили, что их мнение о России в целом положительное. По сравнению с прошлым годом, положительную оценку России дали в этом году на шесть процентных пунктов больше респондентов, и это самый высокий результат за четыре года.

В 2010 году положительное мнение о России было у 64% жителей Латвии. Противоположное мнение в этом году высказали 38% опрошенных, что на четыре процентных пункта меньше, чем в прошлом году. Самое отрицательное мнение о России было в 2015 году, когда негативно оценивали ее 46% жителей Латвии.

15% не смогли дать ответа на поставленный вопрос. В опросе приняли участие около 1000 жителей Латвии.

Комментарии 8
Патриот 4 часа назад
Мнение о России у простого народа всегда было хорошим, в отличии от кучи чиновнического дерьма, которые планомерно уничтожали все хорошее.
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Лёлик2 часа назад
Значительно улучшилось мнение жителей Латвии о России
+++ Страна в опасности , Россия вплотную приблизилась к границам НАТО , а тут такое , Брюссель и Вашингтон в шоке , латвийская элита не справляется с поставленной задачей , одна надежда на Ринкевича...
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varbut.com3 часа назад
Да уж.
Такое впечатление от этого сайта что ты как будто остановился во времени. Одно и тоже каждый день.

Скучно. Айда на улицу. Там солнышко :)
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