Общество |

В этом году улучшилось мнение жителей Латвии о России, свидетельствует опрос центра исследования общественного мнения SKDS.

Вопрос задавался следующий: каково ваше мнение о России - очень положительное, скорее положительное, скорее отрицательное или очень отрицательное.

47% заявили, что их мнение о России в целом положительное. По сравнению с прошлым годом, положительную оценку России дали в этом году на шесть процентных пунктов больше респондентов, и это самый высокий результат за четыре года.

Gada laikā ir uzlabojies Latvijas iedzīvotāju viedoklis gan par ASV, gan par Krieviju. Taču par pēdējo tas ir uzlabojies straujāk. #infowars pic.twitter.com/JnAxlRLdt0 — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) 1 октября 2017 г.

В 2010 году положительное мнение о России было у 64% жителей Латвии. Противоположное мнение в этом году высказали 38% опрошенных, что на четыре процентных пункта меньше, чем в прошлом году. Самое отрицательное мнение о России было в 2015 году, когда негативно оценивали ее 46% жителей Латвии.

15% не смогли дать ответа на поставленный вопрос. В опросе приняли участие около 1000 жителей Латвии.