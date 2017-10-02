Общество |

Национальный совет электронных средств массовой информации (НСЭСМИ) назначил на должность председателя правления Латвийского радио Уну Клапкалне, а членом правления по вопросам финансового управления стала Марите Тукиша, рассказали журналистам члены НСЭСМИ.

Оба новых члена правления избраны в конкурсном порядке. В целом заявки на конкурс подали почти 30 претендентов.

Клапкалне ранее была председателем правления национального информационного агентства ЛЕТА, портала TVnet, а также работала заместителем директора Госканцелярии.

Помимо Клапкалне, по данным агентства ЛЕТА, комиссия выдвигала на должность председателя правления Латвийского радио председателя правления компании-издателя ранее входивших в группу Diena региональных газет ООО Regionu Mediji Улдис Салминьш. Оба они ранее не подтвердили и не опровергли агентству ЛЕТА эту информацию.

На должность руководителя Латвийского радио претендовал и бывший директор Дзинтрис Колатс, который сообщил в социальных сетях, что остался "за чертой".

Новое правление начнет работу с 3 октября.

фото: pexels.com