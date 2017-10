Общество |

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в гостиничном комплексе Mandalay Bay в Лас-Вегасе, в результате которой погибли по меньшей мере 50 человек, а также более 200 получили ранения.

"Выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие пострадавшим и семьям жертв страшной стрельбы в Лас-Вегасе", - написал Трамп в Twitter.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй выразила соболезнования в связи со стрельбой в Лас-Вегасе.

PM – The UK’s thoughts are with the victims and the emergency services responding to the appalling attack in Las Vegas.