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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в гостиничном комплексе Mandalay Bay в Лас-Вегасе, в результате которой погибли по меньшей мере 50 человек, а также более 200 получили ранения.

"Выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие пострадавшим и семьям жертв страшной стрельбы в Лас-Вегасе", - написал Трамп в Twitter.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 октября 2017 г.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй выразила соболезнования в связи со стрельбой в Лас-Вегасе.

PM – The UK’s thoughts are with the victims and the emergency services responding to the appalling attack in Las Vegas. — UK Prime Minister (@Number10gov) 2 октября 2017 г.

Сообщалось, что инцидент произошёл в ходе фестиваля кантри-музыки. Злоумышленник открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса. В ходе полицейской операции он был ликвидирован.

По словам источников телеканала Си-би-эс в правоохранительных органах, стрелок оказался 60-летним пенсионером, ни разу не попадавшим в поле зрения полиции. Отмечается, что он был ветераном американской армии и не участвовал в боевых действиях где-либо.

Источник: Russian.rt.com

Фото: Twitter