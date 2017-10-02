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В целях повышения безопасности пациентов в Рижском роддоме со 2 октября начали использовать идентификационные браслеты. Об этом сообщает Riga.lv.

Браслет на руку получит каждая будущая мама, поступающая в роддом. Он будет содержать важную информацию, идентифицирующую пациентку.

Такие идентификационные браслеты уже длительное время используют для новорожденных. Браслеты отличаются по цвету: у мальчиков - синие, у девочек - розовые. Продолжая совершенствовать систему идентификации, браслеты теперь введены и для мам.

В случаях возникновения вопросов следует обращаться к врачам Рижского роддома, которые предоставят интересующую информацию, сообщает портал.

Фото: Rīgas Dzemdību nams