Рижский роддом наденет специальные браслеты на рожениц (5)
Общество | 2 октября 2017 года, 17:37
В целях повышения безопасности пациентов в Рижском роддоме со 2 октября начали использовать идентификационные браслеты. Об этом сообщает Riga.lv.
Браслет на руку получит каждая будущая мама, поступающая в роддом. Он будет содержать важную информацию, идентифицирующую пациентку.
Такие идентификационные браслеты уже длительное время используют для новорожденных. Браслеты отличаются по цвету: у мальчиков - синие, у девочек - розовые. Продолжая совершенствовать систему идентификации, браслеты теперь введены и для мам.
В случаях возникновения вопросов следует обращаться к врачам Рижского роддома, которые предоставят интересующую информацию, сообщает портал.
Фото: Rīgas Dzemdību nams
В прошлом году мне в страдиня тоже одевали браслет
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Рожала в июне в Даугавпилсе. Браслет одели не только малышу но и мне и сказали не снимать до выписки
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А Страдини давно они уже есть)до роддома только дошли)
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