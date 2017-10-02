Общество |

Полиция безопасности (ПБ) в соответствии со своей компетенцией оценит деятельность Tēvijas sargi "Стражей Отечества" (Tēvijas sargi) и их влияние на общественную безопасность. Об этом пишет NРА.lv.

По мнению ПБ цель недавно организованной "Стражами Отечества" акции у центра для беженцев "Муцениеки" - напомнить о своем существовании и повысить свою популярность.

"ПБ и спецслужбы проинформированы об этой акции, нам также известна цель этой организации, которая воспринимается обществом неоднозначно и не способствует его единству. По оценке ПБ цель акции состоит в том, чтобы напомнить о существовании организации и повысить ее популярность", - сообщили в ПБ.

В данный момент ПБ запланированные меры в отношении организации "Стражи Отечества" не комментирует, так как это может ограничить их эффективность.

Напомним, 30 сентября члены организации в соцсетях опубликовали фотографии на которых видно, что сторонники организации одеты в камуфляжные брюки и куртки и находятся у здания центра для беженцев "Муцениеки".

"Прогулка у Муцениеки. Наш посыл хорошо оценили как во дворе, так и находившиеся в самом здании, в том числе персонал, с которым был проведен небольшой разговор о наших действиях", - подписала фото организация.

Pastaigā pa Muceniekiem. Vēstījumu labi uztvēra gan pagalmā,gan ēkā esošie,arī personāls ar kuru bija neliels dialogs par mūsu nodomiem šeit pic.twitter.com/5YwQ0RBaWe — Tēvijas sargi (@drosais_uzvar) 30 сентября 2017 г.

В свою очередь, Государственная полиция не получала от центра "Муцениеки" ни одного звонка связанного с этой акцией.

Фото: Twitter