Закроется через 6 сек. Закрыть рекламу

Полиция безопасности оценит "прогулку" национал-радикалов в "Муцениеки" (1)

фото

Общество | 2 октября 2017 года, 20:31

Полиция безопасности (ПБ) в соответствии со своей компетенцией оценит деятельность Tēvijas sargi "Стражей Отечества" (Tēvijas sargi) и их влияние на общественную безопасность. Об этом пишет NРА.lv.

По мнению ПБ цель недавно организованной "Стражами Отечества" акции у центра для беженцев "Муцениеки" - напомнить о своем существовании и повысить свою популярность.

"ПБ и спецслужбы проинформированы об этой акции, нам также известна цель этой организации, которая воспринимается обществом неоднозначно и не способствует его единству. По оценке ПБ цель акции состоит в том, чтобы напомнить о существовании организации и повысить ее популярность", - сообщили в ПБ.

В данный момент ПБ запланированные меры в отношении организации "Стражи Отечества" не комментирует, так как это может ограничить их эффективность.

Напомним, 30 сентября члены организации в соцсетях опубликовали фотографии на которых видно, что сторонники организации одеты в камуфляжные брюки и куртки и находятся у здания центра для беженцев "Муцениеки".

"Прогулка у Муцениеки. Наш посыл хорошо оценили как во дворе, так и находившиеся в самом здании, в том числе персонал, с которым был проведен небольшой разговор о наших действиях", - подписала фото организация.

В свою очередь, Государственная полиция не получала от центра "Муцениеки" ни одного звонка связанного с этой акцией.

Фото: Twitter

Комментарии 1
Беженец3 часа назад
Наверно оценят на 10 баллов!
Ответить